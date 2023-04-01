İçinde kiracı olan evler artık satılmıyor

Konut satın alacakların kriterleri değişti.
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından artık lüks değil depreme dayanıklı konut kriteri getirildi.
Konut almak isteyenler boş daireleri tercih ediyor
Ama bununla birlikte artan kira fiyatlarında sürtüşme yaşamamak için kiracısız ev istiyor.
Artık kiralık ev sıkıntısı yaşandığı için evin içindeki kiracının gidebileceği yer de olmadığında, kiracıları evden çıkartmak çok zorlaştı.
Kiracıyı çıkarmanın yeni yöntemi tahliye taahhütnamesi yaygınlaştı
Ev sahipleri hukuki güvence olarak kiracıların ‘tahliye taahhütnamesi’ imzalamasını istiyor. Daireler taahhütname imzalanmadan kiraya verilmiyor.
Emlakçılara göre kiracılı evleri satmak zor
Evlerini satmak isteyen mal sahipleri kiracılarının çıkmamasından dolayı zorluk yaşıyor. Alıcılar ise kiracısı olan evi, kiracıyı çıkartamama ihtimalinden dolayı almak istemeyebiliyor. Bu sebeple emlakçılar kiracılı evleri satmanın zor olduğunu söylüyor.
"Yeni sahibi kiracıyı çıkartmak isterse altı ay süre sonrası çıkması için bildirimde bulunabilir"
Ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan uyuşmazlıklardan bahseden emlakçı Şerafettin Başaran, ev sahipleri kiracısı olan dairesini satmak istediğinde evi alacak kişinin kiracı ile anlaşması gerektiğini belirterek şu yorumda bulundu:
Tapu değiştiği takdirde evin yeni sahibi kiracıyı çıkartmak isterse altı ay süre sonrası çıkması için bildirimde bulunabilir. Alıcılar kiracıların evden çıkmama sorunu ile karşılaşmamak için boş daireleri satın almak istiyor. Bu sebeple kiracısı olan daireleri de satmak son dönemde zorlaştı.