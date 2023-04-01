İçinde kiracı olan evler artık satılmıyor Konut piyasasında yeni bir akım başladı. O da kiracısız ev almak. Ev satın almak isteyenler ya içinin boş olmasını ya da ancak eski sahibinin oturuyor olmasını istiyor.

İHA

Konut satın alacakların kriterleri değişti.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından artık lüks değil depreme dayanıklı konut kriteri getirildi.

Konut almak isteyenler boş daireleri tercih ediyor

Ama bununla birlikte artan kira fiyatlarında sürtüşme yaşamamak için kiracısız ev istiyor.

Artık kiralık ev sıkıntısı yaşandığı için evin içindeki kiracının gidebileceği yer de olmadığında, kiracıları evden çıkartmak çok zorlaştı.

Kiracıyı çıkarmanın yeni yöntemi tahliye taahhütnamesi yaygınlaştı

Ev sahipleri hukuki güvence olarak kiracıların ‘tahliye taahhütnamesi’ imzalamasını istiyor. Daireler taahhütname imzalanmadan kiraya verilmiyor.

Emlakçılara göre kiracılı evleri satmak zor

Evlerini satmak isteyen mal sahipleri kiracılarının çıkmamasından dolayı zorluk yaşıyor. Alıcılar ise kiracısı olan evi, kiracıyı çıkartamama ihtimalinden dolayı almak istemeyebiliyor. Bu sebeple emlakçılar kiracılı evleri satmanın zor olduğunu söylüyor.

"Yeni sahibi kiracıyı çıkartmak isterse altı ay süre sonrası çıkması için bildirimde bulunabilir"

Ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan uyuşmazlıklardan bahseden emlakçı Şerafettin Başaran, ev sahipleri kiracısı olan dairesini satmak istediğinde evi alacak kişinin kiracı ile anlaşması gerektiğini belirterek şu yorumda bulundu: