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İhtiyaçlara göre konut tipleri ve özellikleri
Ev sahibi olmak isteyenler ihtiyaçlarına göre bir konut tercih etmelidir. İşte konut tipleri ve özellikleri.
- Haber Merkezi
- 14.03.2022 - 09:38
- Güncelleme : 14.03.2022 - 10:19
Konut araştırırken satılık ya da kiralık evler arasından seçim yaparken ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmalıdır.
Ev sahiplerinin en doğru konutu seçmek için öncelikle konut tiplerini bilmesi gerekir. En sık tercih edilen konut tipleri:
- Apartman dairesi
- Villa
- Müstakil ev
- Bina
Bu konut tiplerinin yanı sıra; lojman, gecekondu, toplu konut gibi tipler de sayılabilir.
KONUT TİPLERİNİN ÖZELLİKLERİ
Konut tipleri ve özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler şu şekilde sıralanabilir:
- Apartman Dairesi: Standart yaşam alanı özelliğine sahiptir ve bir parsel üzerine kurulu birden fazla bağımsız bölümden oluşur. Şehir merkezlerinde ve toplu konut alanlarında sıklıkla 1+1, 2+1 veya 3+1 apartman daireleri bulunur.
- Villa: Müstakil villa ve ikiz villa gibi farklı türler bulunur. Bir arsa üzerinde tek kişiye ait olarak yapılan ve dört tarafı açık bağımsız yapılara müstakil villa denir. İkiz villalar ise aynı parsel üzerinde bitişik olarak inşa edilir ve üç tarafı açıktır.
- Dubleks ve Tripleks Konutlar: İki katlı ve içten merdivenli olan bu evler, genellikle geniş aileler tarafından tercih edilir. Tripleks evler ise villa olarak inşa edilen müstakil evlerdir. Her kat, merdivenle birbirine bağlanır ve çok sayıda tuvalet, banyo ve yatak odasına sahiptir.
- Prefabrik Ev: İstenilen alana monte edilebilen ve çeşitli ölçülerde inşa edilebilen konutlardır. Yapması kolaydır ve büyük inşaat işleri gerektirmez; böylece oldukça ekonomiktir.