'İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim' projesinde yeni kura takvimi belli oldu 'İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim' projesinde kura takviminin 2'nci etabında İstanbul da yer aldı. Megakent'te 10 bin arsa için kuralar 27 Mart'ta çekilecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı İstanbul'da yaşanıyor.

Dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen proje kapsamında, binlerce vatandaş konut sahibi olmak için başvurularda bulundu.

Kiralardan daha az bir şekilde kredi ödeyerek ev sahibi olmak isteyen vatandaşların, yurdun dört bir yanında düzenlenen kura çekimiyle yüzleri gülüyor.

Gözler İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim projesine çevrildi

Öte yandan yüzler şimdi de "İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim" kuraları ile gülecek.

1 milyon arsa için başvurular kasımda sona ermişti.

Binlerce vatandaşın beklediği kura takvimini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamıştı.

Arsa için 1 Şubat'ta başlayan kura çekimleri, iş yeri için ise 15 Mart tarihinde başladı.

İki projeye ilişkin yeni kura takvimi Bakanlık tarafından açıklandı.

İlk İş Yerim projesinde 2'nci etap kura tarihleri

23 Mart tarihinde başlayacak olan kura çekimi sürecinde, 5 il ve ilçede 417 hak sahibi belirlenecek.

İlk olarak Sivas'ta başlayacak çekilişlerin il ve ilçelere göre dağılımı şöyle:

23 Mart 2023: Sivas Merkez- 195

23 Mart 2023: Afyonkarahisar Başmakçı- 24



23 Mart 2023: Aksaray Eskil- 76



23 Mart 2023: Denizli Babadağ- 58



23 Mart 2023: İzmir Kemalpaşa- 64



İlk Evim Arsa projesinin kuraları

Altyapısı tamamlanan ve imar planı hazırlanan 1 milyon "İlk Evim Arsa" kuralarına da 20-27 Mart arasında devam edilecek.

22 ilde 32 bin 113 hak sahibinin belirleneceği kura takvimi şu şekilde: