İngiltere'de konut fiyatları yüzde 10 arttı

Ülke genelinde konut fiyatlarında temmuz ayında yüzde 11 artış yaşanırken, ağustos ayında ise yüzde 10 oranında artış kaydedildi.

Konut finansman kuruluşu Nationwide, İngiltere'de konut fiyatlarına ilişkin ağustos ayı verilerini açıkladı.

Açıklamalara göre, ülkede konut fiyatları 2022 yılının Ağustos ayında yüzde 10 oranında artış gösterdi.

Temmuz ayında ise yüzde 11 artış olduğu aktarıldı.

Ortalama konut fiyatı 50 bin sterlin arttı

Son 10 ayda konut fiyatları çift haneli oranlarda artarken, son iki yıl içerisinde ortalama bir konut fiyatının 50 bin sterlin arttığı belirtildi.

Toplam 273 bin 751 sterline yükselen konut fiyatları büyük artışla ön plana çıktı.

Hız kesmesi bekleniyor

Öte yandan son dönemde konut kredi faizlerinde ve enerji giderlerindeki artış nedeniyle gelecek dönemde, konut fiyatlarındaki artışın hız kesebileceği öne sürüldü.

"Konut piyasası yavaşlayacak"

Gardner, “Önümüzdeki çeyreklerde, hane halkı üzerindeki baskı arttıkça, enflasyon gelecek seneye doğru çift hanelerde kaldıkça, konut piyasasının yavaşlamasını bekliyoruz.” dedi.

"Hızlı artış herhangi bir rahatlama sağlamıyor"

Interactive Investor Kıdemli Finans Analisti Myron Jobson ise verilere ilişkin yaptığı açıklamada, “Kiralardaki hızlı artış herhangi bir rahatlama sağlamıyor. Ev almak için arayışta olanlar tahmin ettiklerinden daha uzun bir süre daha aramak zorunda kalabilir.” değerlendirmesinde bulundu.