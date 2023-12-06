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İngiltere'de konut sektörü beklentilerin altında kaldı! Küçülme devam ediyor

İngiltere'de konut sektörü beklentilerin altında kaldı! Küçülme devam ediyor S&P Global/CIPS, İngiltere'deki konut sektörünün eğilimini ortaya koydu. Buna göre, 2023'ün Kasım ayında ülkede bir önceki aya göre daha az konut üretildi.