İngiltere'de konut sektörü beklentilerin altında kaldı! Küçülme devam ediyor

Avrupa'yı etkisi altına alan genel olumsuz ekonomik şartlar inşaat sektörüne de olumsuz yansıdı.
S&P Global/CIPS tarafından yayınlanan verilere göre, İngiltere'de inşaat sektörü Satın Alma Yöneticileri (PMI) verisi, bu yılın kasım ayında 46,3 olan beklentinin altında kalarak 45,5 seviyesine geriledi.
Ülkede son üç aydır inşaat sektörü PMI verisindeki daralış devam etti.
Bir önceki ayda konut sektörü PMI verisi 45,6 olarak gerçekleşmişti.
Konut geliştirme projelerinde kesintiler yaşandı
S&P Global/CIPS’nin açıklamasına göre, ankete katılanlar, konut geliştirme projelerindeki kesintiler ve olumsuz piyasa koşulları nedeniyle faaliyetlerinde genel bir yavaşlamanın görüldüğünü kaydetti.
50'nin altındaki veriler küçülmeye işaret ediyor
PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektör büyümesi, bu seviyenin altı ise sektör daralması olarak yorumlanıyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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