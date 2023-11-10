İnşaat maliyet endeksi eylülde yıllık yüzde 67,93 arttı İnşaat maliyet endeksi eylül ayı için yayınlanan istatistiklerde yıllık yüzde 67,93, aylık ise yüzde 2,46 yükseldi.

AA

Emlak fiyatlarındaki artışın temelinde maliyetlerin artması yatıyor. Bu konuda yapılan istatistikler de ilgi ile takip ediliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı İnşaat Maliyet Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 67,93 arttı, aylık yüzde 2,46 arttı.

İnşaat maliyet endeksi 2023 yılı Eylül ayında, bir önceki aya göre yüzde 2,46 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,93 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,39 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,30 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 54,15 arttı, işçilik endeksi yüzde 114,05 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 66,08, aylık yüzde 2,47 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,47 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,08 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,49 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,21 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 51,26 arttı, işçilik endeksi yüzde 113,93 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 73,97, aylık yüzde 2,44 yükseldi.

Bina dışı yapılar için

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,44 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,97 arttı.



Malzeme endeksi

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,09 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,61 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 63,27 arttı, işçilik endeksi yüzde 114,50 arttı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)