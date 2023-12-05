İnşaat sektörü, fiyat farkı düzenlemesinin genişletilmesini bekliyor İnşaat sektörünün yetkilileri, büyüme sürecini değerlendirerek, fiyat farkı ve süre uzatımı düzenlemesinden beklentilerini dile getirdi.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmekte olan torba kanun teklifinde yer alan “Fiyat Farkı Ödenmesi ve Süre Uzatımı Verilmesi Hakkında Kanun Değişikliği Önerisi” inşaat sektörünü de yakından ilgilendiriyor.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2023 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi ve kanun teklifine ait görüşlerini aktardı.

TMB Başkanı M. Erdal Eren, Türkiye'nin 2023 yılı, üçüncü çeyrekte yüzde 5,9 büyüdüğünü hatırlatarak, küresel ekonomik sorunlar ile siyasi ve jeopolitik gelişmelere rağmen elde edilen büyümenin sevindirici olduğunu dile getirdi.

"İnşaat sektörü üçüncü yüzde 8,1 büyüdü"

TMB Başkanı M. Erdal Eren, özellikle deprem bölgesindeki yaraları sarma ve yeniden inşa süreci ile birlikte inşaat sektörünün en çok büyüyen sektör olduğunu ifade ederek şu bilgiyi paylaştı:



Ülkemizde istihdama en büyük katkıyı veren ve 200’ün üzerinde alt sektöre talep yaratarak ekonomide lokomotif görevi üstlenen inşaat sektörü de aynı dönemde yüzde 8,1 ile Türkiye ekonomisinin üstünde bir oranda büyümüştür.

İnşaat sektörünün kanun teklifinden beklentileri

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmekte olan torba kanun teklifinde yer alan değişiklik önerisi ile ilgili düşüncelerini sıralayan Eren, sektörün taleplerini şöyle dile getirdi:

-Ele alınmakta olan fiyat farkı düzenlemesi kapsamı, özellikle deprem bölgesinde yapımı devam eden işleri de dahil edecek şekilde genişletilmeli.

-Yüksek maliyet artışlarının yaşandığı 2023 yılı içerisinde yapılmış olan imalatlara için de fiyat farkı ödenmeli.

-Şartsız tasfiye olanağı sağlanmalı.