İnşaat sektöründe kalifiye eleman açığı var İstanbul'un Anadolu yakasındaki inşaat müteahhitlerinin kuruluşu, sektördeki gelişmeleri değerlendirdi ve elaman açığına vurgu yaptı.

AA

Anadolu yakasındaki 400’den fazla sektör temsilcisinin bir araya geldiği Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER), Başkanı Hakan Şişik, kentsel dönüşümle birlikte yeni tehdit iklim krizine karşı binaların da “yeşil”e dönüştürülmesi gerektiğini belirtiyor.

Şişik, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürütmüş olduğu ve altyapısı hazır hale gelen “YeS-Tr” belgesinin yakın zamanda işleve alınmasıyla birlikte AYİDER üyesi inşaat firmalarının “YeS-Tr” belgeli inşaat yapacaklarını belirtti.

Sektörün son dönemde kalifiye eleman sorunuyla baş başa kaldığının altını çizen Hakan Şişik, mimar ve mühendis fazlalığı varken kalifiye eleman açığının olduğunu ifade etti.

"Kentsel dönüşüm süreci hızlanacak"

Ekim ayında kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kararının doğru bir adım olduğunu belirten Şişik, şöyle konuştu:

İnşaat sektörü, inşaatın gerçekleştiği bölgenin sosyo-ekonomik yapısına göre farklılık gösterdiği için arz-talep dengelerini de bölgenin yapısı doğrultusunda değerlendirmeliyiz. Kentsel dönüşümü de böyle değerlendirmek gerektiği için kentsel komisyon başkanlığı kuruldu. 1,5 milyon riskli yapıdan bahsediyoruz. 600 bininin 7 ve üzerinde yıkılacağı belirtiliyor. Komisyonla kentsel dönüşüm süreci de hızlanacaktır.

"Konut fiyatları düşme eğiliminde"

Maliyetlerin artmasıyla birlikte konut fiyatlarının son 2 yıldır çok hızlı bir şekilde artığını ifade eden Şişik, konut fiyatlarının şimdi ise düşme eğiliminde olduğunu gözlemlediklerini sözlerine ekledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)