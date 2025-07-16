İnşaat üretimi yıllık yüzde 20,3 yükseldi

Mayıs ayına ait inşaat üretimi endeksi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Mayıs ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,3 arttı.

Açıklanan bilgilere göre bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 10,1 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 17,4 arttı.

İNŞAAT ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 4,8 ARTTI

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Mayıs ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,6 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 2,7 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 3,4 yükseldi.