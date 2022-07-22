TOKİ tarafından inşa edilen Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi 12B Kentsel Dönüşüm Projesi’nde inşa edilen konutlar, açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak.

Kentsel dönüşümden sonra yapılan konutlardan İstanbul Gaziosmanpaşa'da yapılanlar tamamlandı ve açık artırma yöntemi ile yeni sahipleri ile buluşmaya hazır hale geldi.

110 konut açık artırma yöntemi ile satılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Gaziosmanpaşa'da Kentsel Dönüşüm sürecinde inşa edilen 110 konut, 02-03 Ağustos 2022 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak.

Konutların bulunduğu sitede 1.039 araç kapasiteli otopark, 15 bin metrekare yeşil alan, basketbol sahası, kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, buhar banyosu, hamam ve sauna bulunuyor.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da TOKİ konutları açık artırmaya çıkıyor VİDEO



Açık artırma tarihleri açıklandı

İHA'nın haberine göre, TOKİ’den yapılan açıklamaya göre, açık artırmalar 2 Ağustos Salı ve 03 Ağustos Çarşamba 2022 günlerinde saat 10.30’da yapılacak. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, yüzde 50 peşinat kalanı 120 ay vade ve yüzde 1 KDV ile bu fırsattan yararlanabilecek.





Projeyi gezenler işçiliği beğendi

Ev arayışı içerisinde olduklarını söyleyen Duygu Doğan Duman, “TOKİ’nin kendi sitesinde gördük. Gelip bakmak istedik. Gördüğümüze de değdi. İnanılmaz güzel. Dairenin içi çok ferah. İşçilik çok iyi. Bizim için çok önemliydi. Birçok yerde işçilik ve malzemede sıkıntılar yaşanıyor. Aynı zamanda lokasyonu çok güzel. Site içerisindeki sosyal alanları çok kullanışlı. Bir ailenin harika bir yaşam alanı olabilir. 2-3 Ağustos’taki müzayedeyi bekliyoruz. Umarım şanslı kişilerden oluruz. Ödeme kolaylığı var. Yüzde 50 peşinat 120 ay vadeyle düşünülebilecek bir proje.” dedi.

"Oyun alanları var"

Evleri inceleyenlerin arasında yer alan İnci Liya Duman, “Ben buraya bayıldım. Evin içi çok ferah. Burada çocuklara uygun alanlar var. Parkı var. Basketbol sahası var. Kapalı ve açık yüzme havuzu var. Her yer mükemmel.” diye konuştu.

"İlk evim olacak"

Furkan Özcan ise, “Bugün Gaziosmanpaşa’da TOKİ’nin dairelerine bakmaya geldik. Dolaşıyorum. Hoşuma giden olursa müzayedeye katılım sağlayacağım inşallah, öyle düşünüyorum. Benim şansım genelde yaver gider bu tür konularda. Bu konuda da yaver gideceğini düşünüyorum. Kısmet olursa kısa bir süre sonra düğünüm olacak. Nişanlım ile oturmayı düşünüyorum. Allah’ın izni ile. Olursa ilk evim olacak. Ev gayet ferah, kullanışlı. Mimari ve düzen olarak hoşuma gitti. Konum olarak güzel. Merkezi bir yerde. Genel olarak hoşuma gitti dairenin düzeni.” şeklinde konuştu.

















