İstanbul'da en yüksek ofis kirası Levent'te Koronavirüs salgınında evden çalışma ile ofislerin boşaldığı hatta konuta dönüştürülmesi gerektiği konuşulurken, yapılan bir araştırma ofis doluluklarının tekrar arttığına işaret etti.

AA

Haziran ayında İstanbul ofis pazarına ve AVM'lere arz arttı.

İstanbul'daki genel arz 6,46 milyon metrekare olarak gerçekleşti.

Ofis pazarında doluluk oranı son 10 yılın en yüksek rakamı olan yüzde 84,9'a yükseldi.

Hazırlanan "Gayrimenkul Pazarı Görünümü" başlıklı rapora göre, Haziran 2023 itibarıyla İstanbul ofis pazarında genel arz 6,46 milyon metrekare olarak gerçekleşti.

Ofis kiralarının en yüksek olduğu semtler

Ülke genelinde metrekare başına birincil ofis kiralarının en yüksek olduğu bölgelerin başında 765 lirayla Levent gelirken, onu 516 lirayla Esentepe-Gayrettepe bölgesi takip etti.

Kira bedeli Maslak ve Anadolu Yakası'nda 455 TL, İzmir ve Ankara'da ise 268 TL olarak gerçekleşti.

Ofislerin doluluk oranı son 10 yılın en yüksek oranında

Öte yandan haziran ayı itibarıyla İstanbul genelinde bulunan ofislerin doluluk oranı yüzde 84,9 ile son 10 yılın en yüksek oranına ulaştı.

İstanbul Finans Merkezi'nin ofis arzına katkısı

Raporda İstanbul Finans Merkezi'nin ofis stokuna yapacağı katkıya da yer verildi.

Buna göre, küresel çapta öneme sahip İstanbul Finans Merkezi'nde Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bank'ın ilgili birimleri faaliyete geçti. Diğer etapların da bu yıl içerisinde tamamlanarak yaklaşık 1,5 milyon metrekare arzın pazara katılması bekleniyor. Bu arzın yaklaşık yüzde 50'si kamu bankaları ve kamu kurumları tarafından kullanılacak.

Ana caddelerdeki mağaza kiraları arttı

İstanbul'un ana caddelerindeki mağaza kiraları ele alındığında, bu caddelere olan yüksek talep kiraları da artırdı. Caddelere olan yoğun talep ve doluluk oranları, birincil kiraların yüksek seyretmesine neden oldu.

Abdi İpekçi, İstanbul'daki en pahalı cadde

Haziran 2023 itibarıyla İstanbul'da mağazaların aylık kiralarının en pahalı olduğu cadde metrekare başına 250 dolarla Abdi İpekçi oldu, onu 220 dolarla İstiklal Caddesi izledi.

Böylece, 2010'dan beri en pahalı cadde unvanına sahip olan İstiklal Caddesi zirvedeki yerini Abdi İpekçi Caddesi'ne bıraktı.

Ana cadde mağazalarının metrekare kiraları İstanbul'da 4 bin 545 lira oldu

Ana cadde mağazalarının metrekare kiraları İstanbul'da 4 bin 545, Ankara'da 1960, İzmir'de ise 1860 lira olarak gerçekleşti.

AVM sayısı 448'e yükseldi

Yılın ilk yarısında Piyalepaşa AVM, Lotus Nişantaşı AVM ve Wins Town AVM'nin açılışı gerçekleşirken, toplam arz 448 AVM ile 14 milyon metrekareye yükseldi.

Yüksek doluluk oluştu

Ocak-haziran döneminde cadde ve alışveriş merkezlerindeki yoğun talep nedeniyle yüksek doluluk oranları gözlemlendi. Ancak kısıtlı arza rağmen markalar büyüme stratejilerini sürdürmeye devam etti.