İstanbul'da ilçe ilçe konut almak için gereken hane geliri

Konut sahibi olmak için hane içi gelirinin ne olması gerektiği hesapları yapılıyor.
Konut fiyatlarının Türkiye'nin her köşesinde fahiş artış yaşadığı biliniyor ancak büyükşehirlerde tablo daha da vahim.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) konut fiyat endeksine göre ağustos ayında yıllık fiyat artışı yüzde 78,4 ve İstanbul’da ortalama metrekare fiyatı 42 bin TL olarak açıklandı.
Bir ailenin kredili bir ev satın almak için bütün güçlerini birleştirerek hareket ettiğini düşünerek İstanbul, Ankara ve İzmir'de ihtiyaç duyulan gelir hesaplandı.
İstanbul'da konut almak için gereken gelir
Ortalama en uygun konut fiyatlarına bakıldığında İstanbul'da 2+1 yeni konutu almak için hane gelirinin yine en az 88-373 bin TL olması gerekiyor.
İstanbul’da en düşük konut fiyatları Esenyurt, Beylikdüzü ve Silivri'de.
Ev sahibi olmak için hanehalkı aylık gelir beklentisinin en yüksek olduğu ilçeler Beşiktaş, Sarıyer ve Bakırköy.
En düşük konut fiyatları esas alındığında, konut kredisi kullanarak Beşiktaş’ta yeni bir konut almak için mevcut şartlarda hanehalkı aylık minimum gelir beklentisinin yaklaşık 373 bin TL olduğu görülüyor.
İstanbul'da en düşük hane halkı gelir beklentisi Esenyurt'ta
En düşük hanehalkı gelir beklentisi 88 bin TL ile Esenyurt’ta olduğu belirtiliyor.
Düşük faizli konut kampanyası başladığında
Olası bir konut kredisi kampanyası ile birlikte faiz oranının yüzde 1,20 ve vade süresinin 180 ay olması beklentisi var.
Beklenen düşük faizli konut kampanyası başlarsa, hane geliri beklentisi 34 bin ila 143 bin TL bandına gerileyecek.
Beklenen konut kredisi kampanyası ile birlikte faiz oranının yüzde 1,20, vade süresinin ise 180 ay olması durumunda Beşiktaş’ta yeni bir konut almak için hanehalkı aylık en düşük gelir beklentisi yaklaşık 143 bin TL oluyor.
Esenyurt ilçesinde ise en düşük aylık hanehalkı geliri 34 bin TL’ye düşüyor.
İstanbul'da ilçe ilçe 2+1 yeni konut almak için gereken hane geliri
Arnavutköy:
En düşük ilan fiyatı: 2.195.000 TL
Kredi miktarı: 1.756.000 TL
Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 156.000 TL
Yüzde 1,20 faizle: 60.000 TL
Avcılar:
En düşük ilan fiyatı: 2.150.000 TL
Kredi miktarı: 1.720.000 TL
Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 153.000 TL
Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 58.000 TL
Bağcılar:
En düşük ilan fiyatı: 2.850.000 TL
Kredi miktarı: 2.280.000 TL
Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 202.000 TL
Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 77.000 TL
Bahçelievler:
En düşük ilan fiyatı: 2.590.000 TL
Kredi miktarı: 2.072.000 TL
Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 184.000 TL
Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 70.000 TL
Bakırköy:
En düşük ilan fiyatı: 4.500.000 TL
Kredi miktarı: 3.600.000 TL
Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 319.000 TL
Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 122.000 TL
Başakşehir:
En düşük ilan fiyatı: 1.890.000 TL
Kredi miktarı: 1.701.000 TL
Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 151.000 TL
Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 58.000 TL
Beşiktaş:
En düşük ilan fiyatı: 6.000.000 TL
Kredi miktarı: 4.200.000 TL
Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 373.000 TL
Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 143.000 TL
Beylikdüzü:
En düşük ilan fiyatı: 1.300.000 TL
Kredi miktarı: 1.170.000 TL
Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 104.000 TL
Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 40.000 TL
Büyükçekmece:
En düşük ilan fiyatı: 2.290.000 TL
Kredi miktarı: 1.832.000 TL
Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 162.000 TL
Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 62.000 TL
Esenler:
En düşük ilan fiyatı: 2.500.000 TL
Kredi miktarı: 2.000.000 TL
Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 178.000 TL
Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 68.000 TL
Esenyurt:
En düşük ilan fiyatı: 1.100.000 TL
Kredi miktarı: 990.000 TL
Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 88.000 TL
Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 34.000 TL
Eyüp:
En düşük ilan fiyatı: 2.400.000 TL
Kredi miktarı: 1.920.000 TL
Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 172.000 TL
Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 65.000 TL
Fatih:
En düşük ilan fiyatı: 3.600.000 TL
Kredi miktarı: 2.880.000 TL
Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 255.000 TL
Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 98.000 TL
Gaziosmanpaşa:
En düşük ilan fiyatı: 2.780.000 TL
Kredi miktarı: 2.224.000 TL
Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 197.000 TL
Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 76.000 TL
Güngören:
En düşük ilan fiyatı: 3.380.000 TL
Kredi miktarı: 2.704.000 TL
Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 240.000 TL
Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 92.000 TL
Kağıthane:
En düşük ilan fiyatı: 2.825.000 TL
Kredi miktarı: 2.260.000 TL
Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 200.000 TL
Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 77.000 TL
Küçükçekmece:
En düşük ilan fiyatı: 2.300.000 TL
Kredi miktarı: 1.840.000 TL
Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 163.000 TL
Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 63.000 TL
Sarıyer:
En düşük ilan fiyatı: 4.900.000 TL
Kredi miktarı: 3.920.000 TL
Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 348.000 TL
Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 133.000 TL
Silivri:
En düşük ilan fiyatı: 1.700.000 TL
Kredi miktarı: 1.530.000 TL
Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 136.000 TL
YYüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 52.000 TL
Sultangazi:
En düşük ilan fiyatı: 1.950.000 TL
Kredi miktarı: 1.755.000 TL
Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 155.000 TL
Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 60.000 TL
Şişli:
En düşük ilan fiyatı: 3.495.000 TL
Kredi miktarı: 2.796.000 TL
Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 248.000 TL
Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 95.000 TL
Zeytinburnu:
En düşük ilan fiyatı: 2.945.000 TL
Kredi miktarı: 2.356.000 TL
Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 209.000 TL
Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 80.000 TL
Ataşehir:
En düşük ilan fiyatı: 3.600.000 TL
Kredi miktarı: 2.880.000 TL
Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 255.000 TL
Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 98.000 TL
Çekmeköy:
En düşük ilan fiyatı: 2.100.000 TL
Kredi miktarı: 1.680.000 TL
Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 149.000 TL
Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 57.000 TL
Kadıköy:
En düşük ilan fiyatı: 4.150.000 TL
Kredi miktarı: 3.320.000 TL
Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 294.000 TL
Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 113.000 TL
Kartal:
En düşük ilan fiyatı: 2.575.000 TL
Kredi miktarı: 2.060.000 TL
Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 183.000 TL
Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 70.000 TL
Maltepe:
En düşük ilan fiyatı: 2.430.000 TL
Kredi miktarı: 1.944.000 TL
Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 172.000 TL
Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 66.000 TL
Pendik:
En düşük ilan fiyatı: 2.300.000 TL
Kredi miktarı: 1.840.000 TL
Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 163.000 TL
Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 63.000 TL
Sancaktepe:
En düşük ilan fiyatı: 1.825.000 TL
Kredi miktarı: 1.642.500 TL
Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 146.000 TL
Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 56.000 TL
Sultanbeyli:
En düşük ilan fiyatı: 1.890.000 TL
Kredi miktarı: 1.701.000 TL
Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 151.000 TL
Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 58.000 TL
Şile:
En düşük ilan fiyatı: 3.895.000 TL
Kredi miktarı: 3.116.000 TL
Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 276.000 TL
Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 106.000 TL
Tuzla:
En düşük ilan fiyatı: 2.095.000 TL
Kredi miktarı: 1.676.000 TL
Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 149.000 TL
Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 57.000 TL
Ümraniye:
En düşük ilan fiyatı: 2.785.000 TL
Kredi miktarı: 2.228.000 TL
Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 198.000 TL
Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 76.000 TL
Üsküdar:
En düşük ilan fiyatı: 3.750.000 TL
Kredi miktarı: 3.000.000 TL
Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 266.000 TL
Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 102.000 TL
Ankara’da en düşük aylık gelir beklentisi 149 bin TL
Ankara'da konut fiyat endeksine göre, yıllık fiyat artışı yüzde 100’ü aştı, ortalama metrekare fiyatı da 21 bin TL’ye çıktı. Sincan ilçesinde konut fiyatları daha düşük. Ankara’da merkez ilçelerde yeni bir konut almak için hanehalkı aylık en düşük gelir beklentisinin yaklaşık 149 bin TL. Sincan’da ise en düşük konut satış bedelleri hanehalkı gelirinin 120 bin TL civarında olması gerekiyor.
Beklenen konut kampanyası devreye girerse, merkez ilçelerde yeni bir konut almak için aylık hanehalkı gelir beklentisi yaklaşık 65 bin TL olamalı. Sincan’da ise bu rakam 46 bin TL’ye geriliyor.
İzmir’de ise konut almak için gereken hane geliri 80-355 bin TL olmalı
İzmir’de en düşük hanehalkı gelir beklentisinin 80 bin TL ile Buca ve Karabağlar’da olduğu görülüyor.
Yeni konutların ve markalı konut projelerinin yoğunlaştığı merkez ilçelerden en düşük hanehalkı gelir beklentisi 148 bin TL ile Konak’ta.
Markalı projelerin de bölgede yer alması ile birlikte aylık minimum hanehalkı gelir beklentisi Narlıdere’de 355 bin TL.
Konut kredisi kampanyasının başlaması durumunda, merkez ilçelerde yeni bir konut almak için aylık en düşük hanehalkı geliri ihtiyacı yaklaşık 31 bin TL oluyor.
Fiyatların yüksek olduğu Narlıdere’de kampanya ile birlikte aile geliri beklentisinin 136 bin TL civarında olabileceği belirtiliyor.
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