İstanbul'da ilçe ilçe konut almak için gereken hane geliri Koronavirüs salgını, Rusya-Ukrayna savaşı derken artan enflasyonla birlikte piyasada yapılan spekülasyonlar konut ve fiyatlarını alım gücünün üzerine çıkardı. Herkesin gelecekte bir gün ev sahibi olma hayaline ulaşabilmesi için belirli bir gelire sahip olması gerekiyor.

ensonhaber.com

Konut sahibi olmak için hane içi gelirinin ne olması gerektiği hesapları yapılıyor.

Konut fiyatlarının Türkiye'nin her köşesinde fahiş artış yaşadığı biliniyor ancak büyükşehirlerde tablo daha da vahim.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) konut fiyat endeksine göre ağustos ayında yıllık fiyat artışı yüzde 78,4 ve İstanbul’da ortalama metrekare fiyatı 42 bin TL olarak açıklandı.

Bir ailenin kredili bir ev satın almak için bütün güçlerini birleştirerek hareket ettiğini düşünerek İstanbul, Ankara ve İzmir'de ihtiyaç duyulan gelir hesaplandı.

İstanbul'da konut almak için gereken gelir

Ortalama en uygun konut fiyatlarına bakıldığında İstanbul'da 2+1 yeni konutu almak için hane gelirinin yine en az 88-373 bin TL olması gerekiyor.

İstanbul’da en düşük konut fiyatları Esenyurt, Beylikdüzü ve Silivri'de.

Ev sahibi olmak için hanehalkı aylık gelir beklentisinin en yüksek olduğu ilçeler Beşiktaş, Sarıyer ve Bakırköy.

En düşük konut fiyatları esas alındığında, konut kredisi kullanarak Beşiktaş’ta yeni bir konut almak için mevcut şartlarda hanehalkı aylık minimum gelir beklentisinin yaklaşık 373 bin TL olduğu görülüyor.

İstanbul'da en düşük hane halkı gelir beklentisi Esenyurt'ta

En düşük hanehalkı gelir beklentisi 88 bin TL ile Esenyurt’ta olduğu belirtiliyor.

Düşük faizli konut kampanyası başladığında

Olası bir konut kredisi kampanyası ile birlikte faiz oranının yüzde 1,20 ve vade süresinin 180 ay olması beklentisi var.

Beklenen düşük faizli konut kampanyası başlarsa, hane geliri beklentisi 34 bin ila 143 bin TL bandına gerileyecek.

Beklenen konut kredisi kampanyası ile birlikte faiz oranının yüzde 1,20, vade süresinin ise 180 ay olması durumunda Beşiktaş’ta yeni bir konut almak için hanehalkı aylık en düşük gelir beklentisi yaklaşık 143 bin TL oluyor.

Esenyurt ilçesinde ise en düşük aylık hanehalkı geliri 34 bin TL’ye düşüyor.

İstanbul'da ilçe ilçe 2+1 yeni konut almak için gereken hane geliri

Arnavutköy:

En düşük ilan fiyatı: 2.195.000 TL

Kredi miktarı: 1.756.000 TL

Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 156.000 TL

Yüzde 1,20 faizle: 60.000 TL

Avcılar:

En düşük ilan fiyatı: 2.150.000 TL

Kredi miktarı: 1.720.000 TL

Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 153.000 TL

Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 58.000 TL

Bağcılar:

En düşük ilan fiyatı: 2.850.000 TL

Kredi miktarı: 2.280.000 TL

Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 202.000 TL

Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 77.000 TL

Bahçelievler:

En düşük ilan fiyatı: 2.590.000 TL

Kredi miktarı: 2.072.000 TL

Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 184.000 TL

Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 70.000 TL

Bakırköy:

En düşük ilan fiyatı: 4.500.000 TL

Kredi miktarı: 3.600.000 TL

Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 319.000 TL

Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 122.000 TL

Başakşehir:

En düşük ilan fiyatı: 1.890.000 TL

Kredi miktarı: 1.701.000 TL

Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 151.000 TL

Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 58.000 TL

Beşiktaş:

En düşük ilan fiyatı: 6.000.000 TL

Kredi miktarı: 4.200.000 TL

Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 373.000 TL

Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 143.000 TL

Beylikdüzü:

En düşük ilan fiyatı: 1.300.000 TL

Kredi miktarı: 1.170.000 TL

Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 104.000 TL

Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 40.000 TL

Büyükçekmece:

En düşük ilan fiyatı: 2.290.000 TL

Kredi miktarı: 1.832.000 TL

Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 162.000 TL

Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 62.000 TL

Esenler:

En düşük ilan fiyatı: 2.500.000 TL

Kredi miktarı: 2.000.000 TL

Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 178.000 TL

Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 68.000 TL

Esenyurt:

En düşük ilan fiyatı: 1.100.000 TL

Kredi miktarı: 990.000 TL

Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 88.000 TL

Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 34.000 TL

Eyüp:

En düşük ilan fiyatı: 2.400.000 TL

Kredi miktarı: 1.920.000 TL

Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 172.000 TL

Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 65.000 TL

Fatih:

En düşük ilan fiyatı: 3.600.000 TL

Kredi miktarı: 2.880.000 TL

Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 255.000 TL

Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 98.000 TL

Gaziosmanpaşa:

En düşük ilan fiyatı: 2.780.000 TL

Kredi miktarı: 2.224.000 TL

Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 197.000 TL

Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 76.000 TL

Güngören:

En düşük ilan fiyatı: 3.380.000 TL

Kredi miktarı: 2.704.000 TL

Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 240.000 TL

Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 92.000 TL

Kağıthane:

En düşük ilan fiyatı: 2.825.000 TL

Kredi miktarı: 2.260.000 TL

Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 200.000 TL

Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 77.000 TL

Küçükçekmece:

En düşük ilan fiyatı: 2.300.000 TL

Kredi miktarı: 1.840.000 TL

Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 163.000 TL

Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 63.000 TL

Sarıyer:

En düşük ilan fiyatı: 4.900.000 TL

Kredi miktarı: 3.920.000 TL

Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 348.000 TL

Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 133.000 TL

Silivri:

En düşük ilan fiyatı: 1.700.000 TL

Kredi miktarı: 1.530.000 TL

Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 136.000 TL

YYüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 52.000 TL

Sultangazi:

En düşük ilan fiyatı: 1.950.000 TL

Kredi miktarı: 1.755.000 TL

Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 155.000 TL

Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 60.000 TL

Şişli:

En düşük ilan fiyatı: 3.495.000 TL

Kredi miktarı: 2.796.000 TL

Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 248.000 TL

Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 95.000 TL

Zeytinburnu:

En düşük ilan fiyatı: 2.945.000 TL

Kredi miktarı: 2.356.000 TL

Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 209.000 TL

Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 80.000 TL

Ataşehir:

En düşük ilan fiyatı: 3.600.000 TL

Kredi miktarı: 2.880.000 TL

Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 255.000 TL

Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 98.000 TL

Çekmeköy:

En düşük ilan fiyatı: 2.100.000 TL

Kredi miktarı: 1.680.000 TL

Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 149.000 TL

Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 57.000 TL

Kadıköy:

En düşük ilan fiyatı: 4.150.000 TL

Kredi miktarı: 3.320.000 TL

Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 294.000 TL

Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 113.000 TL

Kartal:

En düşük ilan fiyatı: 2.575.000 TL

Kredi miktarı: 2.060.000 TL

Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 183.000 TL

Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 70.000 TL

Maltepe:

En düşük ilan fiyatı: 2.430.000 TL

Kredi miktarı: 1.944.000 TL

Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 172.000 TL

Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 66.000 TL

Pendik:

En düşük ilan fiyatı: 2.300.000 TL

Kredi miktarı: 1.840.000 TL

Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 163.000 TL

Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 63.000 TL

Sancaktepe:

En düşük ilan fiyatı: 1.825.000 TL

Kredi miktarı: 1.642.500 TL

Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 146.000 TL

Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 56.000 TL

Sultanbeyli:

En düşük ilan fiyatı: 1.890.000 TL

Kredi miktarı: 1.701.000 TL

Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 151.000 TL

Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 58.000 TL

Şile:

En düşük ilan fiyatı: 3.895.000 TL

Kredi miktarı: 3.116.000 TL

Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 276.000 TL

Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 106.000 TL

Tuzla:

En düşük ilan fiyatı: 2.095.000 TL

Kredi miktarı: 1.676.000 TL

Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 149.000 TL

Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 57.000 TL

Ümraniye:

En düşük ilan fiyatı: 2.785.000 TL

Kredi miktarı: 2.228.000 TL

Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 198.000 TL

Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 76.000 TL

Üsküdar:

En düşük ilan fiyatı: 3.750.000 TL

Kredi miktarı: 3.000.000 TL

Yüzde 3,49 faiz ve 120 ay vade ile: 266.000 TL

Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile: 102.000 TL

Ankara’da en düşük aylık gelir beklentisi 149 bin TL

Ankara'da konut fiyat endeksine göre, yıllık fiyat artışı yüzde 100’ü aştı, ortalama metrekare fiyatı da 21 bin TL’ye çıktı. Sincan ilçesinde konut fiyatları daha düşük. Ankara’da merkez ilçelerde yeni bir konut almak için hanehalkı aylık en düşük gelir beklentisinin yaklaşık 149 bin TL. Sincan’da ise en düşük konut satış bedelleri hanehalkı gelirinin 120 bin TL civarında olması gerekiyor.

Beklenen konut kampanyası devreye girerse, merkez ilçelerde yeni bir konut almak için aylık hanehalkı gelir beklentisi yaklaşık 65 bin TL olamalı. Sincan’da ise bu rakam 46 bin TL’ye geriliyor.

İzmir’de ise konut almak için gereken hane geliri 80-355 bin TL olmalı

İzmir’de en düşük hanehalkı gelir beklentisinin 80 bin TL ile Buca ve Karabağlar’da olduğu görülüyor.

Yeni konutların ve markalı konut projelerinin yoğunlaştığı merkez ilçelerden en düşük hanehalkı gelir beklentisi 148 bin TL ile Konak’ta.

Markalı projelerin de bölgede yer alması ile birlikte aylık minimum hanehalkı gelir beklentisi Narlıdere’de 355 bin TL.

Konut kredisi kampanyasının başlaması durumunda, merkez ilçelerde yeni bir konut almak için aylık en düşük hanehalkı geliri ihtiyacı yaklaşık 31 bin TL oluyor.

Fiyatların yüksek olduğu Narlıdere’de kampanya ile birlikte aile geliri beklentisinin 136 bin TL civarında olabileceği belirtiliyor.