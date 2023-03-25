İstanbul'da kura heyecanı! İlk Evim Tuzla kuralarında 9 günde 14 bin 838 hak sahibi belirlendi 50 bin sosyal konut kurasının yapılacağı Megakent'te, 29 Mart'a kadar Tuzla'da hak sahipleri belirlenemeye devam ediyor.

Haber Merkezi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı İstanbul'da yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi için başvuruların tamamlanmasıyla sıra kura çekimine geldi.

Kiralardan daha az bir şekilde kredi ödeyerek ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar projeye ilk günden itibaren yoğun ilgi gösteriyor.

Birçok yeniliğin de yer aldığı konut projesinde, ilk kez gençlere özel kontenjan ayrıldı.

Dar gelirli ailelere adeta nefes olan projede etaplar halinde yapılan kura çekiminde yüzler güldü, yıllarca kirada oturan vatandaşlar ev sahibi olmaya hak kazandı.

50 bin konut için heyecan başladı

Şimdilerde yoğun başvurunun yapıldığı Megakent'te hak sahipleri belirlenmeye devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından, "İlk Evim'de İstanbul zamanı" sözleriyle duyurulan haberin ardından 16 Mart'ta 50 bin konut için kura heyecanı başladı.

İlk olarak Tuzla'da gerçekleştirilen kura çekimi, 29 Mart'a kadar devam edecek.

Yapılacak olan kura çekimi sonrasında 20 bin 920 konut için hak sahipleri belirlenecek.

"9 günde 14 bin 838 hak sahibini belirledik"

Konuya ilişkin Murat Kurum'dan yeni bir paylaşım daha geldi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

İstanbul’umuzu başta deprem olmak üzere tüm afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için güvenli konutlar yapmayı sürdürüyoruz.



TOKİ ile İlk Evim Tuzla kuralarımızda 9 günde 14 bin 838 hak sahibini belirledik.

İstanbul'da kura takvimi

Takvimde yer alan diğer kentlerdeki kura tarihleri şu şekilde: