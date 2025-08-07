İstanbul'un en pahalı ve ucuz ilçeleri arasında kira farkı açıldı

Fahiş kira sorununun en yoğun hissetildiği illerin başında "İstanbul" geliyor.

İstanbul'da yer alan 39 ilçeye göre de kiralar farklılık gösteriyor.

Merkez Bankası ve TÜİK'in istatistiklerine göre konut fiyatı ve kiraları artmakla birlikte artış hızında azalış tespit ediliyor.

Öte yandan İstanbul'da daha önce konut kirasında duyulmamış rakamların telaffuz edilmeye başlandığı görülüyor.

KONUT KİRASINDA İLK KEZ 60 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKILDI

İstanbul'da konut kiralarının ilçe bazında ilk kez 60 bin TL'yi geçtiği tespit edildi.

Kadıköy'de ortalama konut kirası 62 bin TL, Sarıyer'de ise 60 bin TL olarak kaydedildi. Böylece İstanbul'da ilçe bazında ortalama kiralar ilk kez 60 bin TL barajını aştı.

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK KİRA TALEP EDİLEN İLÇELER

İlçe bazında incelendiğinde ise Kadıköy ve Sarıyer'de konut kiralarının zirvede olduğu, Esenyurt ve Esenler'de ise en düşük kira ortalamasının bulunduğu göze çarpıyor.

Ortalama kiraların 20 bin TL ve altında olduğu ilçe sayısı geriledi.

ŞEHİR GENELİNDE ORTALAMA KİRA 30 BİN TL OLDU

İstanbul Gayrimenkul Değerleme'nin temmuz verilerine göre, şehir genelinde ortalama kira 30 bin TL seviyesinde sabit kaldı.

BAZI İLÇELERDE KİRA SIRALAMASI DEĞİŞTİ

Haziran ayına göre genel bir artış yaşanmazken, bazı ilçelerde önemli değişiklikler gözlendi.

Listede daha önce en düşük kiraların bulunduğu Silivri ve Çatalca'nın ve en yüksek kiraların bulunduğu Beşiktaş ile Beyoğlu'nun yerinin değişmesi de dikkati çekti.

KİRASI EN YÜKSEK İLÇELER

Kadıköy: 62 bin TL

Sarıyer: 60 bin TL

Beşiktaş: 52 bin TL

Bakırköy: 50 bin TL

Zeytinburnu: 45 bin TL

5 BİN TL'LİK KİRA ARTIŞI

Haziran ayında en yüksek ortalama kiralar Sarıyer ve Kadıköy'de 55 bin TL idi. Temmuzda ise bu rakamlar ilk kez 60 bin TL'yi geçti.

KİRASI EN DÜŞÜK İLÇELER

Esenyurt: 17 bin 500 TL

Esenler: 19 bin 500 TL

Arnavutköy: 20 bin TL

Sultangazi: 21 bin TL

Silivri: 22 bin TL

Esenyurt ve Esenler'deki kiralar bir önceki aya göre sınırlı bir artış gösterdi.

KİRA ARTIŞ ORANLARI VE GELİRLER

Deutsche Bank'ın yayımladığı rapora göre, son beş yılda kira fiyatlarının en çok arttığı şehir yüzde 193 ile İstanbul oldu.

İstanbul Gayrimenkul Değerleme'nin analizine göre ise aynı dönemde dolar bazlı kira artış oranı yüzde 160 olarak gerçekleşti.

TÜİK'in açıkladığı temmuz ayı enflasyon oranına göre, 2025 yılı ağustos ayı kira artış oranı yüzde 41,13 oldu.

Sektör temsilcileri, gelirlerde de ciddi artışlar yaşandığını ve sadece kiralardaki artış oranının kiralama gücünü tam olarak yansıtmadığını belirtiyor.

DÜNYADA KİRA SIRALAMASI

İstanbul, son beş yılın kira artışında zirvede yer alsa da kiraların en yüksek olduğu kentler arasında 53'üncü sırada.

En pahalı ilk 10 şehir ise şöyle sıralanıyor:

New York, Singapur, Boston, Londra, San Francisco, Zürih, Hong Kong, Cenevre, Chicago ve Dubai.