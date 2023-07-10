İstanbul'un taşı toprağı artık altından daha değerli oldu İstanbul'da arsalar, yıllık bazda yüzde 200’lerin üzerinde değerlendi.

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İHA

Konut fiyatları bütçelerini aşanlar arsa almaya yöneldi. Arsa fiyatları, diğer yatırım araçlarından daha fazla kâr yaptırarak, bir yılda yüzde 200 arttı.

Özellikle İstanbul'da pandemi ve sonrasındaki deprem felaketleriyle birlikte arsalara olan talep günden güne arttı.

Son dönemde yatırım araçları içinde öne çıkan arsalar, bir yılda yatırımcısına yüzde 200’lerin üzerinde kazandırdı.

"Taşı toprağı altın" denilen İstanbul’da ortalama bir arsa, yıllık bazda yatırımcısına gram altından 3 kat fazla kazandırarak, kısa dönemli yatırımlar portföyüne eklendi.

Arsalar yatırım portföylerine dahil oldu

Uzun dönemli yatırım olarak kabul edilen arsalar, son dönemde yıllık bazda yüzde 200’lerin üzerinde değerlenince kısa dönemli yatırım portföylerine dahil oldu.

Hangi ilçelerdeki arsalar değerlendi

İstanbul’un kuzey bölgeler, Çatalca, Silivri, Çanakkale, Yalova, Sakarya, İznik ve İç Anadolu’nun batı kısımlarındaki arsalar, yoğun talep görüyor.

Talep artınca fiyat da artıyor

Talep artışı beraberinde fiyat artışlarını getiriyor. Son bir yılda imarlı ve tarla statüsündeki arsalarda fiyat değişimleri yüzde 200 oranlarına ulaştı.

Arsa yatırımcısı bir yılda altın yatırımcısından 3 kat fazla kazandı

Arsa yatırımcısı bir yılda altın yatırımcısından 3 kat fazla kazandı. 9 Temmuz 2022 yılında 966 liradan satılan gram altın, tam bir yıl sonra bugün 10 Temmuz 2023’te 1.630 liradan alıcı buluyor. Altındaki bir yıllık fiyat değişimi yüzde 68 oldu. Bir yılda yüzde 68 kazandıran altına kıyasla özellikle İstanbul bölgesindeki arsalarda fiyat artışları yüzde 200’leri aştı.

Türkiye genelinde rağbet gören merkezler

Konuyla ilgili görüş veren Gayrimenkul Uzmanı Bülent Öztürk, talebin artmasında başka etkenlerin de söz konusu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Son yıllarda konuta erişimde maliyet, finansman ve fiyatların artmasıyla ciddi problemler yaşanıyor. Bu tabii arsalara olan ilgiyi oldukça artırdı. 6 Şubat’taki depremden sonra İç Anadolu Bölgesi’nin batı tarafındaki Eskişehir, Beypazarı gibi bölgelerde talep artışı ve doğal olarak fiyat yükselişi yaşandı. Pandemide izole yaşam isteyen ve konuta erişim sıkıntısı yaşayanlar ise daha fazla İstanbul’un yakın bölgelerinde, aynı zamanda Ege’nin kuzey bölgeleri ve Antalya’da yoğun bir şekilde arsa talebinde bulundu.

“Fiyat artışları yüzde 200’leri aştı”

Saha çalışmalarından elde ettiklerini sonuçları paylaşan Öztürk, bir yılda arsa fiyatlarının yüzde 200’lere ulaştığını belirterek, şöyle konuştu:

Yaptığımız analizlerde ortalama bir imarlı arsanın fiyat artışı yıllık yüzde 200’lerin üzerinde olduğunu gördük. Türkiye’de gerek döviz ve altın fiyatlarındaki artışa baktığımız zaman arsa fiyatlarındaki artışın bunlardan çok daha yukarıda olduğunu görüyoruz. Şu anda gerek konut gerekse arsa enflasyon oranının çok üzerinde değer kazanıyor, dolayısıyla yatırımcısına yüksek oranda kâr yaptırmış oluyor.

“Konut talebi arsaya dönüyor”

Öte yandan konut piyasasında emlakçılar da son dönemde arsalara olan ilgiyi teyit eder açıklamada bulundu.

Bu kişilerdin biri olan emlakçı Taner İşlek, şu değerlendirmede bulundu: