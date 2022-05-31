Petrol
119.28
1.43%
Euro
17.6391
-0.15%
Dolar
16.4243
0.27%
Altın
978.13
0.07%
Borsa
2546
0.74%
Bitcoin
518.525
3.45%
BTXN Coin
12.33
-1.28%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    İstasyon evlerinin bilinmeyen sırrı

    Almanlar tarafından inşa edilen istasyon evleri, heimatstil mimarisiyle geliştirilmiş olup, o dönemde lojman, lokomotif ve atölye benzeri işlevlerde kullanıldı.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2022 - 11:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstasyon evlerinin bilinmeyen sırrı

    Konya Gar Binası, 1896 yılında Almanya'ya verilen demiryolu imtiyazıyla Alman Georg Kawerau tarafından tasarlandı.

    Bu esnada inşa edilen istasyon lojmanları, lokomotif deposu ve atölye ve ambar binaları, görenlerin ilgisini oldukça çekiyor.

    Alışılmadık mimarisiyle bilinen istasyon evlerine Alman evleri adı da veriliyor.

    Mimari özellikleri

    Bu binaları, diğer binalardan farklı kılan özellikler ise; Yüksek eğimli çatılar, basık kemerler, alın süslemeleri, ot tuğlaları.

    Zaman içerisinde deformasyona uğrayan bu evler, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildi.

    İstasyon evlerinin bilinmeyen sırrı #1

    Tam on üç Alman evi

    Bölgede bulunan on üç ev, tren nostaljisinin tamamlayıcı noktası olmuş durumda.

    İstasyon evlerinin merak edilen son durumu ise Büyükşehir Belediyesi gözetiminde, herkesin girebileceği sosyal ve kültürel merkezlere dönüşecek.

    İstasyon evlerinin bilinmeyen sırrı #2


    İlginizi Çekebilir

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Baklava üreticileri fıstık ithalatının serbest bırakılmasını istiyor
    Ekonomi

    Baklava üreticileri fıstık ithalatının serbest bırakılmasını istiyor

    Tatil satışıyla vurgun yaptılar
    3. Sayfa

    Tatil satışıyla vurgun yaptılar

    Görüş Bildir