İstasyon evlerinin bilinmeyen sırrı

Almanlar tarafından inşa edilen istasyon evleri, heimatstil mimarisiyle geliştirilmiş olup, o dönemde lojman, lokomotif ve atölye benzeri işlevlerde kullanıldı.

Konya Gar Binası, 1896 yılında Almanya'ya verilen demiryolu imtiyazıyla Alman Georg Kawerau tarafından tasarlandı.

Bu esnada inşa edilen istasyon lojmanları, lokomotif deposu ve atölye ve ambar binaları, görenlerin ilgisini oldukça çekiyor.

Alışılmadık mimarisiyle bilinen istasyon evlerine Alman evleri adı da veriliyor.

Mimari özellikleri

Bu binaları, diğer binalardan farklı kılan özellikler ise; Yüksek eğimli çatılar, basık kemerler, alın süslemeleri, ot tuğlaları.

Zaman içerisinde deformasyona uğrayan bu evler, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildi.

Tam on üç Alman evi

Bölgede bulunan on üç ev, tren nostaljisinin tamamlayıcı noktası olmuş durumda.

İstasyon evlerinin merak edilen son durumu ise Büyükşehir Belediyesi gözetiminde, herkesin girebileceği sosyal ve kültürel merkezlere dönüşecek.