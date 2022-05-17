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    İzmir'de konut satışlarında artış yaşandı

    2021 yılı Nisan ayında İzmir'de 5 bin 505 olan konut satışı, 2022 yılı Nisan ayında yüzde 53,7 oranında artarak 8 bin 459 oldu.
    • 17.05.2022 - 17:32
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 17:36
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    İzmir'de konut satışlarında artış yaşandı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), konut satışlarına yönelik istatikleri paylaştı.

    TÜİK'in verilerine göre, İzmir'de konut satışlarında yüzde 53,7 artış yaşandı.

    İzmir’de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,8 oranında artarak 2 bin 261 oldu.

    İzmir’de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 26,7 oldu. İzmir’de ikinci el konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,9 oranında artarak 6 bin 198 oldu.

    İzmir’de toplam konut satışları içinde ikince el konut satışlarının payı yüzde 73,3 oldu. İzmir'de ipotekli konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,3 oranında artarak 2 bin 124 oldu.

    Nisan ayında satışı yapılan konutların yüzde 25,1’i ipotekli satış olarak gerçekleşti.

    İzmir de konut satışlarında artış yaşandı #1

    Yabancılara konut satışlarında İstanbul birinci oldu

    İHA'nın haberine göre, İzmir’de nisan ayında yabancılara yapılan konut satışı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 133,9 oranında artarak 138 oldu.

    Nisan ayında İzmir’de toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,6 oldu.

    Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 564 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 970 konut satışı ile Antalya, 333 konut satışı ile Ankara izledi.

    İzmir de konut satışlarında artış yaşandı #2

    Konut satışlarında Buca birinci

    İzmir'de 2022 Nisan ayında en fazla konut satışı Buca’da gerçekleşti. Konut satış sayısı yüksek olan ilçelerden Buca’da 964 konut satılırken, Buca’yı 841 konut satışı ile Konak, 819 konut satışı ile Karşıyaka, 641 konut satışı ile Menemen, 630 konut satışı ile Bornova, 595 konut satışı ile Torbalı, 550 konut satışı ile Karabağlar, 500 konut satışı ile Çiğli, 340 konut satışı ile Bayraklı ve 316 konut satışı ile Seferihisar takip etti.

    İzmir de konut satışlarında artış yaşandı #3


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