Kadınların gayrimenkule ilgileri giderek artıyor TÜİK şubat ayı konut satış istatistiklerini paylaştı. Yapılan araştırmalar şubat ayında kadın-erkek konut arama oranının, kadınlarda yüzde 63, erkeklerde yüzde 37 olduğu doğrultusunda.

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Türkiye genelinde konut satışları şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artarak 93 bin 902 oldu.

Türkiye genelinde şubat ayında konut arayanların yüzde 47'si kiralık, yüzde 53'ü satılık konut aradı.

Bir önceki aya göre satılık ve kiralık fiyatlarında önemli bir değişiklik görülmedi.

Şubat ayında konut arama oranının, kadınlarda yüzde 63, erkeklerde yüzde 37 olduğu görüldü.

En çok konut İstanbul'da satın alında

Konut satışlarında İstanbul 16 bin 344 konut satışı ve yüzde 17,4 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 300 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 168 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 45 konut ile Tunceli ve 51 konut ile Bayburt oldu.

Yabancılara konut satışı

Yabancılara yapılan konut satışları şubatta, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,9 azalarak bin 846 şeklinde tespit edildi.

Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 691 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 659 konut satışı ile Antalya ve 151 konut satışı ile Mersin izledi.