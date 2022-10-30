Kastamonu'da selin vurduğu iş yerleri hizmet vermeye başladı

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde zarar gören Bozkurt Küçük Sanayi Sitesi yeniden inşa edildi. Yeni iş yerlerine yerleşen selzedeler, dükkanlarını faaliyete geçirdi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de sel felaketi yaşandı.

Olayda Ezine Çayı’nın taşması sonucu Bozkurt Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bazı iş yerleri yıkılırken, bazı iş yerleri de büyük hasar gördü.

Bunun üzerine harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bölgedeki bütün iş yerlerini yıkarak yenisini yapmak için çalışmaları başlattı.

52 dükkan ve 2 fabrika yapıldı

Kısa sürede tamamlanan iş yerlerinin geçen ay kuraları çekildi. Ardından sanayi esnafı, yeni iş yerlerine taşındı.

Bozkurt Küçük Sanayi Sitesi'nin yeniden inşası çerçevesinde 52 dükkan ve 2 fabrika yapıldı.

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2 yıl ödemesiz

İHA'nın aktarımına göre; 90 metrekare bir dükkanın ödemesi 143 bin lira iken, bu ücret iki yıl ödemesiz toplamda 10 yılda geri ödenecek.

Öte yandan Bozkurt Küçük Sanayi Sitesi, tamamen çelik konstrüksiyon üzerine yapıldı.

"1 yıl içerisinde yerleşebildik"

Bozkurt’ta yaşanan sel felaketinde dükkanı yıkılan sanayi esnafı Kerem Açar, “Selde yıkılan dükkanların yerine yenisi yapıldı. Şu anda faaliyete geçtik, çalışıyoruz. Dükkanımızın içerisine 1 yıl içerisinde yerleşebildik. Şu anda faaliyetteyiz, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.

"Memnuniyet duyuyoruz"

Sel felaketinde iş yeri yıkılan Şevki Rençber, “Selde yıkılan dükkanımız yapıldı. Yeni iş yerimizde faaliyete başladık. Selde yıkılan dükkanımızın yapılmasından ötürü memnuniyet duyuyoruz. Lastikçi dükkanımızı yeni yapılan iş yerimizde açtık, emeği geçen herkesten teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.