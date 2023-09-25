Kentsel dönüşüm için İstanbul'a özel birim Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AK Parti, yeni kentsel dönüşüm yasa teklifi için taslak çalışmasını sürdürüyor. 1 Ekim'de yasama çalışmalarına yeniden başlayacak TBMM'de öncelikli gündem başlıklarından biri de bu olacak.

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İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin depreme hazırlıklı hale gelmesi için çalışmaları devam eden düzenlemenin detayları ortaya çıkmaya başladı.

Kentsel dönüşümün hız kazanması için gözler yeni yasama yılına çevrildi.

1 Ekim'de çalışmalarına başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) öncelikli yasal düzenlemelerden biri kentsel dönüşüm olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AK Parti, yeni kentsel dönüşüm yasa teklifi için taslak çalışmalarına devam ediyor.

Kat maliklerinin üçte ikisinin rızası yetecek

Taslak çalışmaya göre kentsel dönüşüme girecek binalar için kat maliklerinin tamamının rızası yerine üçte ikisinin rızasıyla süreç başlatılabilecek.

Evini kentsel dönüşüme verenlere yapılan kira yardımlarının da arttırılması planlanıyor.

Böylece kentsel dönüşüm oranın artması amaçlanıyor.

İstanbul'a özel birim

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın kurulması, bu başkanlık içinde de İstanbul'a özel bir birim oluşturulacağı belirtiliyor.

Bu birim sadece İstanbul'daki riskli alanların dönüştürülmesine yönelik faaliyet gösterecek ve dünüşüme ilişkin bütçe oluşturacak.

İstanbul'daki dönüşüm bütçesi için işlevini yitirmiş hazine alanlarının satılması, bazı rezerv alanların kat karşılığı müteahhitlere verilmesine yönelik düzenlemeler yer alacak.

Öncelik depreme dayanıksız binalarda

Öncelik İstanbul'da imara kapalı alanlarda bulunan ve depreme dayanıksız binalara verilecek.

İmara kapalı alanlarda evi olanlar için rezerv alanlardaki yeni konutlar için düşük faiz ve uygun taksit olanağı sağlanacak.

İmara kapalı alanlarda yıkılan evlerin yerine yenisi yapılmayacak bu bölgelerde yeşil alanlar ya da parklar oluşturulacak.