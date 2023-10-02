Kentsel dönüşümde artık üçte iki çoğunluğa gerek olmayacak Hazırlanan kanun teklifine göre kentsel dönüşümde kat maliklerinin anlaşma oranı üçte ikiden salt çoğunluğa çekilecek. Bundan sonraki süreçte kentsel dönüşümde hızlı sonuç alınması planlanıyor.

AA

Özellikle İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen olası deprem nedeni ile konutların kentsel dönüşüme girme süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor.

Eskiden kat maliklerinin üçte ikisinin onayı gerekirken şimdi kat maliklerinin yarısından bir fazlasının onayı yeterli sayılacak.

AK Parti kaynaklarına göre, bu hafta TBMM gündemine sunulması beklenen "Kentsel Dönüşüm Yasası" ile kentsel dönüşümlerde kat malikleri arasında yaşanan anlaşmazlıklardan kaynaklanan uzayan süreçlerin kısaltılması planlanıyor.

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı kanun teklifine göre, kentsel dönüşümde kat maliklerinin anlaşma oranı üçte ikiden salt çoğunluğa çekilecek.

Ulaşılamayan kat malikleri sorunu ortadan kalkacak

Teklifle, aynı zamanda ulaşılamayan kat malikleri sebebiyle uzayan kentsel dönüşüm süreçlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kat maliklerinin yarısından bir fazlası ile karar alabilecek

Mevcut yasaya göre, kentsel dönüşüm kararı için üçte iki çoğunluk aranıyor. Teklifle bu oran salt çoğunluğa düşürülecek; kat maliklerinin yarısından bir fazlası ile karar alınabilecek.

Teklifin komisyondaki görüşmelerinde, ortaya çıkacak olumlu ve olumsuz durumların etki analizi ele alınacak.

Tebligattan kaynaklı gecikmeler engellenecek

Tebligat Kanunu'ndan kaynaklı gecikmeleri engelleyecek düzenlemelerin de yer aldığı teklifle kentsel dönüşümde hızlı sonuç alınması planlanıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)