Kentsel dönüşümde mülk sahibinin hakları

Kentteki riskli yapıları onarmak adına geliştirilen proje kapsamında mülk sahibinin hukuki hakları bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projeleri ülke genelinde hız kazandı.

Gerçekleştirilen proje, deprem riski taşıyan ve çevresel faktörleri iyileştirme amacıyla vatandaşlara daha güvenilir ve sağlıklı bir yaşamı alanı sunuyor.

Türkiye genelinde çarpık kentleşmenin de önüne geçilen projeyle birlikte bakanlık tarafından konut maliklerine sunulan bazı haklar bulunuyor

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE MÜLK SAHİPLERİNİN HAKLARI