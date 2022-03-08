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Kentsel dönüşümde mülk sahibinin hakları
Kentteki riskli yapıları onarmak adına geliştirilen proje kapsamında mülk sahibinin hukuki hakları bulunuyor.
- Haber Merkezi
- 08.03.2022 - 14:05
- Güncelleme : 08.03.2022 - 14:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projeleri ülke genelinde hız kazandı.
Gerçekleştirilen proje, deprem riski taşıyan ve çevresel faktörleri iyileştirme amacıyla vatandaşlara daha güvenilir ve sağlıklı bir yaşamı alanı sunuyor.
Türkiye genelinde çarpık kentleşmenin de önüne geçilen projeyle birlikte bakanlık tarafından konut maliklerine sunulan bazı haklar bulunuyor
KENTSEL DÖNÜŞÜMDE MÜLK SAHİPLERİNİN HAKLARI
- Kira yardımı: Devlet destekleri kapsamında konut malikine 18 ay boyunca kira yardımı sağlanıyor. Verilen kira destekleri şehirler ve büyükşehirlere göre farklı oranlarda sağlanıyor.
- Nakliye desteği: Kira yardımına ek olarak, konut malikinin taşınabilmesi için nakliye masrafları da karşılanıyor.
- Konut kredisi desteği: Anlaşmalı bankalar ile konut maliklerine ya da kiracılara konut kredisi olanakları sunuluyor.
- Alan inşası hakkı: Gayrimenkul sahipleri kentsel dönüşüm dahilinde eski, dayanıksız yapısını yıkarak yenisini yapabilir.
- Harç ve vergi indirimleri: Yeni konut alımları için vergi muafiyeti söz konusudur. Belediyelerce alınan tüm harçlar, İmar Kanunu gibi işlemlerde yatırılan tüm ek ücretler muafiyet dahilindedir.