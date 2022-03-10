Kira artışının yaşandığı il ve ilçeler

Araştırmalara göre son 1 yılda kiralık konut fiyatlarının en fazla yükseldiği ilin, yüzde 149 oranında bir artışla İstanbul olduğu belirlendi.

Bir emlak sitesi tarafından yapılan araştırmalar kapsamında emlak endeksi istatistikleri açıklandı.

Yayınlanan rapor, kira fiyatlarındaki artışı gözler önüne serdi. İstanbul kiraların en yüksek olduğu il olurken, kira artışının yaşandığı ilçe ise yüzde 251 ile Kağıthane oldu.

Buna göre, İstanbul’da kiralık konutların ortalama metrekare fiyatlarında son 1 yılda yüzde 250’lere varan artışlar yaşandığı belirlendi.

İSTANBUL'DA KİRA ARTIŞININ ÇOK OLDUĞU İLÇELER

Geçtiğimiz yıl 25 TL olan ortalama metrekare fiyatları bu yılın aynı döneminde 87 TL’ye yükseldi.

Kağıthane’yi sırasıyla takip eden ilçeler;

Şişli yüzde 206,

Maltepe yüzde 197,

Beyoğlu yüzde 189,

Beşiktaş yüzde 180,

Sarıyer tüzde 165,

Beykoz yüzde 163,

Üsküdar yüzde 153,

Eyüpsultan yüzde 134,

Ataşehir yüzde 129,

Kadıköy yüzde 126,

Bakırköy yüzde 123,

Fatih yüzde 122,

Beylikdüzü yüzde 95.

ANKARA'DA KİRALIK KONUT FİYATININ EN ÇOK ARTTIĞI İLÇE ETİMESGUT OLDU

Ankara’da kiralık konut fiyatlarının en çok arttığı ilçe yüzde 154 ile Etimesgut oldu. Geçtiğimiz yıl 11 TL olan ortalama metrekare fiyatları bu yılın aynı döneminde 27 TL’ye yükseldi.

Etimesgut’u takip eden ilçeler;

Gölbaşı yüzde 105,

Çankaya yüzde 103,

Yenimahalle yüzde 97,

Mamak yüzde 94,

Keçiören yüzde 89,

Altındağ yüzde 57.

KONAK ZİRVEDE

İzmir’de ise ilk sırada yer alan ilçe yüzde 81 oranında bir artış ile Konak oldu.

Diğer ilçelerdeki artış ise şu şekilde: