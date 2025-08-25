Kira ile yarışan aidatlar cep yakıyor

Ev kirası ile yarışan aidatlar konusunu merceğe alarak, birebir örnekler üzerinden bir analiz gerçekleştirdik.
Bulundukları il ve ilçelerle, konut olarak oturulan binanın özelliklerine göre aidatları sıraladık.
Aynı semtteki binanın özellikleri ve masraflarına göre aidatlar da farklılaşıyor.
Rakamları incelediğimizde Türkiye’de fahiş aidat sorunu gözler önüne bir kez daha serildi.
Verilere göre ortalama aidat 2 bin 189 lira oldu.
KİRACI DA MAL SAHİBİ DE ŞİKAYETÇİ
Ailelerin birçoğu bütçelerini zorladığı aidatlardan şikayetçiyken, evleri boş kaldığında aidatları ödemek zorunda kalan ev sahipleri de sorun yaşıyor.
İSTANBUL'DA AİDATLAR ZİRVEDE
İstanbul, aidatta pahalılıkta ilk sırada yer aldı.
Değişkin şartlar da olsa en yüksek aidat 20 bin ile İstanbul Tarabya’da, en düşük aidat Amasra, Maltepe, Fatih, Florya, Akçay’da 150 ve 200 lirada. Ortalama aidatımız da 2 bin 189 lira. En şanslımız Gülçin, müstakil evinde sıfır aidat ödüyor. Hepinize içten teşekkürlerimi ediyorum.
TÜRKİYE'DE AİDATLAR
İşte elde ettiğimiz rakamlara göre, büyükten küçüğe kadar aidat rakamları şöyle:
Büyükten küçüğe aidatlar listesi:
- 20.000 TL – İstanbul-Tarabya (Sitede daire)
- 10.000 TL – İstanbul-Tarabya (Sitede daire)
- 8.500 TL – İstanbul-Göztepe (Sitede daire, kışın ödenen)
- 7.500 TL – İstanbul-Göztepe (Sitede daire)
- 4.650 TL – İstanbul-Küçükçekmece (Sitede daire)
- 4.500 TL – Ankara-Çankaya (Sitede daire)
- 4.329 TL – İstanbul-Ataşehir (Apartman dairesi)
- 4.300 TL – İstanbul-Ümraniye (Apartman dairesi)
- 4.000 TL – İstanbul-Zekeriyaköy (Apartman dairesi)
- 3.800 TL – İstanbul-Göztepe (Sitede daire, yazın ödenen)
- 3.750 TL – İstanbul-Çekmeköy (Havuzlu, güvenlikli sitede daire)
- 3.600 TL – İstanbul-Ataşehir (Havuzlu site dairesi)
- 3.528 TL – İstanbul-Pendik (Sitede daire)
- 3.500 TL – İstanbul-Kartal (Havuzlu site dairesi)
- 3.500 TL – İstanbul-Üsküdar-Acıbadem (Sitede daire)
- 3.200 TL – İstanbul-Ataşehir (Sitede daire)
- 3.200 TL – İstanbul-Bahçeşehir (Apartman dairesi)
- 3.200 TL – İstanbul-Kozyatağı (Sitede daire)
- 3.000 TL – İstanbul-Bağcılar (Sitede daire)
- 3.000 TL – İstanbul-Üsküdar-Çengelköy (Sitede daire)
- 2.950 TL – İstanbul-Beylikdüzü-Bizimkent (Apartman dairesi, yakıt hariç)
- 2.800 TL – İstanbul-Üsküdar-Bulgurlu (Apartman dairesi)
- 2.500 TL – İstanbul-Esenyurt (Asansörsüz site dairesi)
- 2.500 TL – İstanbul-Feneryolu (Sitede daire)
- 2.500 TL – İstanbul-Eyüp (Güvenlikli sitede daire)
- 2.050 TL – İstanbul-Beylikdüzü-Kavaklı (Sitede daire)
- 2.000 TL – İstanbul-Maltepe (Havuzlu sitede daire)
- 2.000 TL – İstanbul-Hadımköy (Apartman dairesi)
- 2.000 TL – İstanbul-Erenköy (Sitede daire)
- 1.700 TL – İstanbul-Şişli-Sıracevizler (Sitede daire)
- 1.550 TL – İstanbul-Kadıköy-Bostancı (Apartman dairesi)
- 1.500 TL – İstanbul-Kadıköy-Göztepe (Apartman dairesi)
- 1.500 TL – İstanbul-Bahçelievler (Sitede daire)
- 1.500 TL – İstanbul-Kağıthane (Sitede daire)
- 1.500 TL – İstanbul-Büyükçekmece (Havuzlu sitede daire)
- 1.500 TL – İstanbul-Beylikdüzü (Apartman dairesi)
- 1.300 TL – İstanbul-Moda (Apartman dairesi)
- 1.000 TL – İstanbul-Üsküdar-Bulgurlu (Sitede daire)
- 1.000 TL – İstanbul-Merter (Apartman dairesi)
- 1.000 TL – İstanbul-Başakşehir (Apartman dairesi)
- 900 TL – İstanbul-Beşiktaş-Arnavutköy (Apartman dairesi)
- 800 TL – Muğla-İçmeler (Havuzlu tatil sitesi)
- 750 TL – İstanbul-Suadiye (Asansörlü-bahçıvanlı apartman dairesi)
- 700 TL – İstanbul-Kağıthane (Apartman dairesi)
- 600 TL – Tekirdağ (Apartman dairesi)
- 600 TL – Ankara-Eryaman (Sitede daire)
- 550 TL – İstanbul-Beylikdüzü (Apartman dairesi)
- 500 TL – İstanbul-Üsküdar-Bağlarbaşı (Apartman dairesi)
- 500 TL – İstanbul-Bakırköy (Apartman dairesi)
- 400 TL – Balıkesir (Apartman dairesi)
- 400 TL – İstanbul-Küçükçekmece (Apartman dairesi)
- 300 TL – İstanbul-Üsküdar-Sultantepe (Apartman dairesi)
- 300 TL – Çanakkale-Aydınlıkevler (Apartman dairesi)
- 300 TL – İzmir-Seferihisar (Apartman dairesi)
- 300 TL – Ankara-Çankaya (Apartman dairesi)
- 250 TL – İstanbul-Şişli (Apartman dairesi)
- 250 TL – İstanbul-Maltepe-Fındıklı Mahallesi (Apartman dairesi)
- 250 TL – İstanbul-Pendik (Apartman dairesi)
- 200 TL – İstanbul-Büyükçekmece (Apartman dairesi)
- 200 TL – İstanbul-Florya-Beşyol (Apartman dairesi)
- 160 TL – İstanbul-Bahçelievler (Apartman dairesi)
- 150 TL – Balıkesir-Akçay-Edremit (Apartman dairesi)
- 150 TL – İstanbul-Maltepe (Kentsel dönüşüm aşamasında apartman dairesi)
- 150 TL – Bartın-Amasra (Apartman dairesi)
- 150 TL – İstanbul-Fatih-Kocamustafapaşa (Apartman dairesi)
- Aidat yok – İstanbul-Çatalca (Müstakil ev)