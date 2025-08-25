Kira ile yarışan aidatlar cep yakıyor

Ev kirası ile yarışan aidatlar konusunu merceğe alarak, birebir örnekler üzerinden bir analiz gerçekleştirdik.

Bulundukları il ve ilçelerle, konut olarak oturulan binanın özelliklerine göre aidatları sıraladık.

Aynı semtteki binanın özellikleri ve masraflarına göre aidatlar da farklılaşıyor.

Rakamları incelediğimizde Türkiye’de fahiş aidat sorunu gözler önüne bir kez daha serildi.

Verilere göre ortalama aidat 2 bin 189 lira oldu.

KİRACI DA MAL SAHİBİ DE ŞİKAYETÇİ

Ailelerin birçoğu bütçelerini zorladığı aidatlardan şikayetçiyken, evleri boş kaldığında aidatları ödemek zorunda kalan ev sahipleri de sorun yaşıyor.

İSTANBUL'DA AİDATLAR ZİRVEDE

İstanbul, aidatta pahalılıkta ilk sırada yer aldı.

Değişkin şartlar da olsa en yüksek aidat 20 bin ile İstanbul Tarabya’da, en düşük aidat Amasra, Maltepe, Fatih, Florya, Akçay’da 150 ve 200 lirada. Ortalama aidatımız da 2 bin 189 lira. En şanslımız Gülçin, müstakil evinde sıfır aidat ödüyor. Hepinize içten teşekkürlerimi ediyorum.

TÜRKİYE'DE AİDATLAR

İşte elde ettiğimiz rakamlara göre, büyükten küçüğe kadar aidat rakamları şöyle:

Büyükten küçüğe aidatlar listesi: