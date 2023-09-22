Kira uyuşmazlıklarında emlak danışmanları devreye giriyor Kira uyuşmazlıkları nedeniyle tahkime taşınan davalarda emlak danışmanlarından oluşan bir hakem heyeti bilirkişilik yapacak.

AA

Fahiş kira artışlarını ya da gayrimenkul sektörünü ilgilendiren tartışmalı konuları gidermek için sahaya çalışan, piyasanın gerçeklerine hakim olan uzmanların görüşlerinden faydalanmaya karar verildi.

Kira, kat mülkiyeti, ortaklığın giderilmesi ve komşuluk uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk dönemini 1 Eylül'den itibaren başladı, bu durumlarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurma şartı getirildi.

İşte arabuluculukta çözülmeyen ve tahkime taşınan davalarda artık emlak danışmanlarının da yetkili olacak.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Emlak Komitesi Başkanı Kenan Bayram, emlak danışmanlarının kira uyuşmazlıklarında alacağı rolü anlattı.

Emlak danışmanları anlaşmazlıklarda bilirkişi olacak

Bayram, emlak danışmanlarının anlaşmazlıklarda bilirkişi olarak rapor düzenleyecekleri bilgisini vererek, şöyle konuştu:

Sözleşmelerin altında tahkim yazıldığı takdirde anlaşmazlıklar tahkime gidecek. Burada da ticaret odasının yönetim ve meclisinden onay alınıp seçilen emlak danışmanları bilirkişi olacak, gayrimenkul hukukundaki anlaşmazlıklara ilişkin rapor düzenleyecekler. Bu gelişme, gayrimenkul sektörü için bir devrim niteliğindedir. Yani artık kendi davalarımızı kendimiz çözebileceğiz, rapor yazabileceğiz. Sonuçlar da bu raporlara göre değerlendirilecek.

Heyette yer alacak emlak danışmanları için kriterler

Bayram, heyette yer alacak emlak danışmanlarının meslekte belli bir süreyi doldurmuş ve yetki sahibi danışmanlar olacağını vurguladı.

"Anlaşmazlıklar en kısa zamanda çözüme ulaşacak"

Emlak danışmanlarının bu sürece dahil olmasının hem piyasa hem de vatandaşlara katkı sağlayacağını anlatan Bayram, şu değerlendirmede bulundu:

Sözleşmelerden doğan anlaşmazlıklar mahkemelerde yıllar sürebiliyordu. Bunlar şimdi arabuluculuğa gelecek. 3 hafta içinde anlaşma sağlanamadığı takdirde direkt hakem heyetine gidecek. Örneğin bizim anlaştığımız TOBB Hakem Heyetine gönderilecek. Hakem heyetinde de ATO yönetimi ve meclisi tarafından seçilen, sektörümüzün içindeki gayrimenkul danışmanlarımızın vereceği raporlamayla anlaşmazlıklar en kısa zamanda çözüme ulaşacak.

"Belgesi olmayanlara 'emlakçı' diyemeyiz"

Gayrimenkul danışmanlarının statü ve sınırlarının Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında belirlendiğine dikkati çeken Bayram, şunları kaydetti:

Burada en önemli husus gayrimenkul danışmanının yetkileri. Bu yetkiler Ticaret Bakanlığı tarafından alınan taşınmaz ticaret yetki belgesiyle sınırlanmıştır. Bu belgeyi alan tüm meslektaşlarımız gayrimenkul sözleşmelerine imza atabilir, alım-satım aracılık hizmetleri ve gayrimenkulün sahibinden sözleşme alarak ilan portallarında ve sosyal mecralarda ilan verebilirler. Belgesi olmayanlara 'emlakçı' diyemeyiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)