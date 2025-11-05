Kiracıların merak ettiği soru yanıtlandı: Depozito iadesi hangi değer üzerinden yapılır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eğer yaptıkları sözleşmede açıkça belirtilmemişse kiracı, evden çıkarken verdiği depozitoyu hangi şarta göre alacağını merak ediyor.

Ev sahibi de depozitoyu neye göre vermesi gerektiğini araştırıyor.

Depozito, genellikle gayrimenkuldeki hasarlar onarıldıktan sonra kalan paranın iadesi şeklinde oluyor.

Bazen de son oturulan ayların kirasına sayılıyor.

UZMANI YANITLADI: DOĞRU OLAN VADELİ HESABA YATIRILMALI

Peki depozito kiraya verme tarihinden mi çıkış tarihinden mi hesaplanıyor? Av. Necibe Zehra Önder, konuyu "Güncel depozito bedeli hesaplanacaktır. Değer kaybını önlemek için senelik faizler üzerine eklenerek bir miktar belirlenir." diye özetleyerek, bu sorunun cevabını şöyle yanıtladı:

TBK 342’ye göre kural olarak depozitonun vadeli bir tasarruf hesabına yatırılması gerekmektedir. Bunun sebebi de kira sözleşmesinin başlangıcı ile sonlandırılması arasındaki değer kaybının önlenmesi ve güvence bedelinin enflasyondan etkilenmesini engellemektir. Bu kural 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

"DEPOZİTO BEDELİ, GÜNCEL HESAPLANMALI"

Fakat 2020 öncesi Yargıtay kararlarında da depozito iadesinin hesaplamalarında yıllık faize göre artışla depozitonun iade edilmesine karar verildiği görülmektedir. Bu da demek oluyor ki taraflar arasındaki uyuşmazlık durumunda mahkeme, depozito bedelinin aynen değil de güncel olarak belirlenmesini uygun bulmuştur.

"UYGULAMADA, DEPOZİTO ELDEN ALINIYOR VE AYNI DEĞERDE İADE EDİLİYOR"

Daha önceden olduğu gibi uygulamada hala depozitonun elden verildiğine sık rastlıyoruz ve taraflar aynen iadeyi tercih ediyorlar ya da yaygın olarak kiraya veren depozitoya denk gelecek miktarı son kirayı veya iki kirayı almayarak karşılıklı anlaşıyorlar.

"ANLAŞMA YOKSA HUKUK DEVREYE GİRER"