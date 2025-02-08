Kirada oturan emekli ev sahibi emlak vergisinden muaf

AA

Bir evi olan emekli, o evde oturduğu sürece kendi oturduğu mülk için emlak vergisi vermiyor.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) girişimiyle, kendi adına evi bulunan ancak başka bir evde kiracı olarak ikamet eden bir emekli öğretmen, emlak vergisinden muaf tutuldu.

BELEDİYE ÖNCE TALEBİ RET ETTİ

Adına kayıtlı konut niteliğinde bir taşınmazı bulunan ancak başka bir evde kiracı olarak yaşayan emekli öğretmen, emekli maaşı dışında gelirinin bulunmadığını belirterek, belediyeden emlak vergisinden muaf tutulmayı talep etti.

EMEKLİ KDK'YE BAŞVURDU

Talebi kabul edilmeyen ve Temmuz 2024'te vergi borcu ödeme emri gönderilen emekli, uzun yıllardır kirada yaşadığı konuttan alışkanlıkları nedeniyle ayrılamadığını bildirerek, ekonomik durumu dikkate alınarak emlak vergisinden muafiyet işlemlerinin yapılması talebiyle KDK'ye başvurdu.

KDK, TALEBİ BELEDİYEYE KENDİSİ GÖTÜRÜNCE KABUL OLDU

Başvuruyu değerlendiren KDK, ilgili belediyeyle başvurucunun talebinin karşılanması adına görüşme yaptı. Talebi olumlu karşılayan belediye, başvurucunun emlak vergisinden muafiyeti adına işlem tesis edildiğini KDK'ye bildirdi.