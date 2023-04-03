Kız Kulesi'nin son hali! Kubbe ortaya çıktı İstanbul'un en önemli tarihi yerlerinden biri olan Kız Kulesi'ndeki restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

DHA

İstanbul'un 2 bin 500 yıllık tarihe sahip simgelerinden Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı.

Geçtiğimiz Eylül ayında başlatılan çalışmaların Kız Kulesi'nin restorasyonu mayıs ayı başında bitmesi bekleniyor.

Kız Kulesi'nin üst bölümünü çevreleyen iskelenin sökülmesinin ardından kubbesi ortaya çıktı.

Kız Kulesi'nin restorasyonunla ilgili yapılan son açıklamada, "Kubbe görüntüsü aslına uygun olarak yeniden ortaya çıkarıldı." denildi.

Kaplama ve sonlandırma aşaması da bitmek üzere olan kubbede yapılan son çalışmalar drone ile görüntülendi.

Kız Kulesi'nin restorasyonun yanı sıra deprem güçlendirme çalışması da yapılıyor.

"Tehlikelere karşı güçlendirilmektedir"

Restorasyonla ilgili bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi: