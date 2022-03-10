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    Kocaeli'de 'Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi' kapsamında 489 bina yıkıldı

    Bölgede başlatılan projede bin 105 daire ve ticari alan yapılması planlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2022 - 08:43
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    Kocaeli'de 'Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi' kapsamında 489 bina yıkıldı

    Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında ülkenin dört bir yanında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

    Kocaeli'de dönüşüme giren Cedit Mahallesi, hak sahipleri tarafından heyecanla takip ediliyor.

    Proje doğrultusunda bin 3 hak sahibine kira yardımları sürüyor ve şubat ayında toplamda 926 bin TL'lik 5'inci ay kira yardımı gerçekleştirildiği belirtiliyor.

    489 BİNANIN YIKIMI GERÇEKLEŞTİ

    Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bugüne kadar toplamda 489 binanın yıkımı yapılırken son 4 binanın ise resmi işlemleri sonuçlanmasıyla  önümüzdeki günlerde yıkımı gerçekleştirilecek.

    Kocaeli de Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 489 bina yıkıldı #1

    BİN 105 DAİRE YAPILACAK

    Proje kapsamında bin 105 daire ve ticari alan yapılması planlanıyor. Daireler ise 2+1 ve 3+1 olarak inşa edilecek ve yatay mimariye dikkat edilecek. Konutlar arazinin ve kentin siluetini bozmayacak şekilde yapılacak.

    Projenin maketi Kadıköy Mahallesi’ndeki katlı otoparkta yer alan Büyükşehir Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje Ofisi’nde sergileniyor.

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