Konut alıcısı, marka mutfak istiyor! İnşaat firmasından yeşil bina sertifikası talep etmeli Kentsel dönüşümü konuşuluyor ama kamuoyunda binaların yeşil mi çelik mi olması gerektiği konusu kendisine henüz bir yer bulamadı. Uzmanlar, bu aşamada yeşil bina dönüşümüne dikkati çekiyor.

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İstanbul, tarihten beri su fakiri bir kent ve iklim kriziyle birlikte de yağmur periyodlarının azalması nedeniyle barajlardaki su azaldı. Bu yüzden su tüketimini azaltmalıyız.

Bu şartlarda binalarda, siyah, gri ve mavi su ayrımlarının zorunlu olması ve planlara da işlenmesi gerekiyor.

Büyük sitelerde bu sistem uygulanmaya çalışılıyor ancak uzmanlara göre, müstakil binalarda da bunun yapılması lazım.

Binalar, kendi kendine yeten, doğaya zarar vermeyen, enerjiyi minimum tüketen hale dönüştürmeli.

Yeni uzmanlara göre, her dökülen bir metreküp betonun milli servet olduğu da utulmamalı.

Binalarda siyah, gri su ayrımı

Bu konuda emlak söktörünün yetkilileri şu değerlendirmede bulunuyor:

Konut alıcıları, inşaat firmalarından mutfak markasını talep ediyor ama siyah, gri su ayrımı istemiyor. İnşaat sektörüne çoğu konut alıcısı bu konuda bilinçsiz.

“YeS-Tr” Yeşil Bina Sertifikası talep edilmeli

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yurt dışındaki gibi binanın enerji verimliliğini gösteren “YeS-Tr” “Yeşil Bina Sertifikası” isimli bir sertifikası var. Konut alıcısı, inşaat firmasından bu belgeyi talep etmeli. Yeşil bina hem konut alıcısına hem inşaat firmasına hem de çevreye katkı sağlar.

Belgeli inşaat dönemi başlayacak

Sektör bakanlığın yürütmüş olduğu ve altyapısı hazır hale gelen “YeS-Tr”nin yakın zamanda işleve alınmasıyla birlikte belgeli inşaat yapacaklarını belirtiyor.