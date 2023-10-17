Konut fiyat endeksi ağustosta aylık yüzde 5,5 arttı Konut fiyat endeksi 2023 yılı Ağustos ayında, bir önceki aya göre yüzde 5,5 oranında yükseldi. Temmuz ayında yıllık yüzde 94,7 olan endeks, ağustosta yüzde 90,3'e gerilemiş oldu.

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayındaki konut fiyat endeksini (KFE) açıkladı.

Buna göre, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 5,5 oranında artan konut fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 90,3, reel olarak ise yüzde 21,9 oranında arttı.

Metrekare ortalaması Türkiye ortalamasında 27 bin 840 lira olurken, İstanbul ortalamasında 41 bin 766 lira oldu.

İstanbul'da fiyatların yıllık artışı

İstanbul'da konut fiyatları ağustos ayında, yıllık olarak yüzde 78,4 arttı.

Fiyat endeksinde deprem yaşayan illerden veri akışı yok

Adıyaman, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde depreme bağlı olarak veri sayısının yetersiz olması nedeniyle söz konusu illerde 2023 yılı Şubat ayından itibaren endeksler sabit kabul edildi.