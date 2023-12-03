Konut fiyatları, daire metrekarelerini küçülttü Artan konut fiyatları, konuta erişimin önünde bir sorun olarak dururken, vatandaşlar da artık fiyat avantajı açısından daha küçük konutlara yöneldi.

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Maliyetlerin artmasıyla birlikte konut fiyatları da son 2 yıldır çok hızlı bir şekilde arttı. Bu maliyet artışı yeni uygulamaları da beraberinde getiriyor.

Sektör temsilcileri, alım gücünün düşmesi ve krediye erişimin zorlaşmasıyla birlikte konut satışlarının yavaşladığını belirtiyor.

Konut fiyatlarının düşme eğiliminde olduğu istatistiklere yansıyan bir gelişme.

1+1 ve 2+1 evlere talep var

Emlak sektörü yöneticilerine göre, konut maliyetlerinin artmasıyla birlikte daha düşük metrekareli, 1+1 ve 2+1 evlere bir yönelim söz konusu.

Aidatlar site sakinlerini bezdirdi

Son yıllardaki gelişmeler konut edinme ve barınma alışkanlıklarında köklü değişikliklere neden oldu. Sitelerde yüksek aidatların olması nedeniyle müstakil evlere bir talep var.