Konut fiyatları, daire metrekarelerini küçülttü

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Maliyetlerin artmasıyla birlikte konut fiyatları da son 2 yıldır çok hızlı bir şekilde arttı. Bu maliyet artışı yeni uygulamaları da beraberinde getiriyor.
Sektör temsilcileri, alım gücünün düşmesi ve krediye erişimin zorlaşmasıyla birlikte konut satışlarının yavaşladığını belirtiyor.
Konut fiyatlarının düşme eğiliminde olduğu istatistiklere yansıyan bir gelişme.
1+1 ve 2+1 evlere talep var
Emlak sektörü yöneticilerine göre, konut maliyetlerinin artmasıyla birlikte daha düşük metrekareli, 1+1 ve 2+1 evlere bir yönelim söz konusu.
Aidatlar site sakinlerini bezdirdi
Son yıllardaki gelişmeler konut edinme ve barınma alışkanlıklarında köklü değişikliklere neden oldu. Sitelerde yüksek aidatların olması nedeniyle müstakil evlere bir talep var.
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