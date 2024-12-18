Konut satışı, geçen yılın tamamını geride bıraktı

AA

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerine yayınladı.

Konut satış istatistiklerine göre, geçen ay yıllık bazda yüzde 63,6 artarak 153 bin 14 oldu.

Geçen ay konut satışlarında tüm zamanların en yüksek ikinci kasım rakamı görülürken, ipotekli satışların payı yüzde 14,2 ile son 17 ayın en yükseğine çıktı.

Türkiye genelinde konut satışları ocak-kasım döneminde 1 milyon 265 bin adedi aşarak geçen yılın tamamını geride bıraktı.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA ARTIŞ 3 KATINI GEÇTİ

Kasımda ipotekli konut satışlarının yüzde 315,7 artarak 21 bin 804 adede yükselmesi dikkati çekti.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,2 ile son 17 ayın en yükseğine çıktı.

11 AYLIK DEĞERLENDİRME

Yılın 11 ayı ele alındığında ise konut satışları 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 16,4 artarak 1 milyon 265 bin 388'e yükseldi. Geçen yılın tamamında ise 1 milyon 225 bin 926 konut satılmıştı. Böylece 11 ayda 2023'ün tamamı geride bırakılmış oldu.

"2024'TE KONUT SATIŞLARININ 1,4 MİLYONU AŞACAĞI KESİNLEŞTİ"

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ramadan Kumova, birçok yerde ve farklı segmentte konut satışının devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

2025'in ikinci çeyreğinden itibaren genele yayılan bir hareketlenme olacağını düşünüyoruz. Bugün açıklanan kasım verileriyle artış eğilimi sürüyor ve kuvvetle muhtemel aralık sonuçları da benzer şekilde gerçekleşecektir. Bu durumda 2024 sonunda konut satışlarının 1,4 milyonu aşacağı kesinleşti.