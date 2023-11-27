Konut satışları düştü! Arsa, tarla ve iş yeri satışları arttı Konut satışlarındaki yüzde 14,3'lük daralmanın aksine arsa, tarla ve iş yeri satışlarında yılın 10 ayında tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşılarak yüzde 2,5 artış kaydedildi.

AA

Ticari gayrimenkullere ilgi arttı. Özellikle İstanbul'da son dönemde ticari gayrimenkul projelerinin inşasında gözle görülür bir artış yaşandı.

Uzmanlar, bu artışın koronavirüs salgını sırasında başladığını ve Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı arttığını bildiriyor.

Türkiye genelinde arsa, tarla ve ticari gayrimenkul satışlarında yılın 10 ayında, 1 milyon 426 bin 146 adetle tüm zamanların ocak-ekim dönemi rekoru kırıldı.

Türkiye genelinde ocak-ekim döneminde 2 milyon 419 bin 981 gayrimenkul el değiştirdi.

Bu satışların 993 bin 835'ini konutlar oluşturdu.

Konut satışları 10 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 azalış gösterdi.

Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 1 milyon 391 bin 787 olarak gerçekleşmişti.

10 ayda arsa, tarla ve iş yeri satışları yüzde 2,5 arttı

Artış oranı yüzde 2,5 oldu. Konuttaki azalışa rağmen diğer gayrimenkul türlerindeki yükseliş dikkati çekti. Arsa, tarla ve ticari gayrimenkul satış sayıları ocak-ekim dönemleri baz alındığında 2021'de 1 milyon 176 bin, 2020'de 1 milyon 17 bin, 2019'da 828 bin, 2018'de ise 1 milyon 14 bin şeklindeydi.

Konut dışı gayrimenkullerin payı ilk kez yüzde 58,9'a ulaştı

Toplam satışlar içerisinde konut dışı gayrimenkullerin payı ilk kez yüzde 58,9'a ulaşırken, ekimde bu oran rekor kırarak yüzde 62,2 oldu.

Ocak-ekim dönemi konut dışı satışların payı, önceki 5 yılda yüzde 44,3 ile yüzde 54,5 arasındaydı.

"Rayiç fiyatları öğrenin"

Konunun uzmanları, yatırım yaparken rayiç fiyatların mutlaka öğrenilmesi gerektiğini belirtiyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)