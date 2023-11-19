Konut sektöründe ipotekli satışların payı azaldı TÜİK'in açıkladığı konut satışları sektördeki gerilemeye işaret ederken, uzmanlar ipotekli satışlara dikkati çekiyor.

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı konut satış istatistikleri, Ekim 2023 ayında konut piyasasının durumunu gözler önüne serdi.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 azalarak 93 bin 761 oldu.

Bu rakam, konut sektörünün pandemi sonrası toparlanma sürecinde karşılaştığı zorlukları ve fırsatları ortaya koyuyor.

Konut satışlarında üç şehir liderliğini korudu

Konut satışlarında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin payı yine yüksek oldu.

İstanbul 14 bin 941 konut satışı ve yüzde 15,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Ankara 7 bin 394 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile ikinci, İzmir ise 5 bin 192 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile üçüncü sırada yer aldı.

Bu iller, konut talebinin yoğun olduğu, ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş, göç alan ve kentsel dönüşümün hızlı olduğu bölgeler olarak öne çıkıyor.

Kredi koşullarının sıkışması ipotekli satışları etkiledi

Konut satışlarının finansman kaynaklarına bakıldığında, ipotekli konut satışlarının düşük seviyede kaldığını görülüyor. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58 azalış göstererek 5 bin 577 oldu.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 5,9 olarak gerçekleşti.

Krediye erişim sorunu

Uzmanlara göre bu durum, konut kredisi faiz oranlarının yüksek olması, bankaların kredi verme koşullarının sıkılaşması gibi faktörlerden kaynaklanıyor.