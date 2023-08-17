Konut sigortası yetersiz! Türkiye'de 8,3 milyon konutun deprem sigortası yok Bugün 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 24. yılına girildi ve bütün gözler tekrar deprem gerçeğine çevrildi. Türkiye'de olası bir depremin kapıda olduğu belirtilirken konutların DASK sigortası oranı paylaşıldı.

AA

17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin ardından 27 Eylül 2000'de uygulamaya konulan Zorunlu Deprem Sigortası bulunmayan konut sayısı 8,3 milyona yaklaşıyor.

Devletin güvence olarak sunduğu Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), konutları depreme ve depremin doğrudan neden olduğu yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi afetlere karşı güvence altına alıyor.

Ancak 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerle yeniden sarsılan Türkiye'de zorunlu deprem sigortasına sahip konut oranının hala istenilen seviyelerde olmadığı görüldü.

Konutların yüzde 58,7'si sigortalı

Bugün itibarıyla ülke genelinde bulunan 20 milyon 32 bin adet konutun yüzde 58,7'sine denk gelen 11 milyon 756 bin 617'sinin sigortası bulunuyor, sigorta yaptırılmayan konut sayısı ise 8 milyon 275 bin 383'e ulaşmış durumda.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin gerçekleştiği tarihte 10 milyon 960 bin 389 olan deprem sigortalı konut sayısı, aradan geçen 6 ayı aşkın sürede yaklaşık 800 bin arttı.

İstanbul'da her 3 konuttan biri sigortasız

Sahip olduğu yaklaşık 16 milyon nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık kenti olan ve ekonominin lokomotifi konumundaki İstanbul'da, her 3 konuttan birinin deprem sigortası bulunmuyor.

İstanbul'daki 1 milyon 433 bin 355 konut sigortasız

Uzmanların 7,5 ve üzerinde şiddete sahip bir depremin beklendiğini belirttiği Megakent'te 4 milyon 153 bin adet konuttan 1 milyon 433 bin 355 adedinin (yüzde 34,5) sigortasız olduğu görülüyor.

En kalabalık üç ilde sigortalılık durumu

Türkiye'nin en kalabalık ilk 3 şehri ele alındığında sigortalı konut oranı İstanbul'da yüzde 65,5'e, Ankara'da yüzde 57,9'a, İzmir'de yüzde 63,1'e yükselmiş durumda.

En yüksek sigortalılıkta ilk sıradaki Marmara Bölgesi'ni Ege takip ediyor

Bölgeler bazında ele alındığında en yüksek sigortalılık oranı yüzde 67 ile Marmara'da görülürken, Ege yüzde 59,4 ile ikinci, Doğu Anadolu yüzde 57,8 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Bölgelere göre sigortalılık durumu

Konutların Akdeniz'de yüzde 54,1'ine, İç Anadolu'da yüzde 53,9'una, Güneydoğu Anadolu'da yüzde 51'ine, Karadeniz'de ise yüzde 48,4'üne sigorta yaptırıldığı görülüyor.

Sigortalılık oranı en yüksek iller Bolu ve Düzce

Ülke genelinde zorunlu deprem sigortasına sahip konut oranı en yüksek olan illerin başında yüzde 91,9 ile Bolu gelirken, onu yüzde 91,6 ile Düzce takip ediyor.

Söz konusu oran Yalova'da yüzde 87,9, Tekirdağ'da yüzde 84,9, Bingöl'de yüzde 84,3, Sakarya'da yüzde 84,2, Muğla'da yüzde 83,3, Van'da yüzde 77,3 şeklinde.

Zorunlu deprem sigortalılık oranı en düşük şehir: Hakkari

Zorunlu deprem sigortalılık oranı en düşük kentler ise yüzde 28,4 ile Hakkari, yüzde 33,5 ile Gümüşhane, yüzde 35 ile Bayburt şeklinde sıralanıyor.