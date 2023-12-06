Uzmanlar uyardı: Site sakinleri aidatların belirlendiği toplantıları takip etmeli Sitelerde aidatların belirleneceği genel kurullara, sonradan mağduriyet yaşamaması için site sakinlerinin de katılması gerekiyor.

AA & Ensonhaber

Son dönemlerde sitelerde yaşayan vatandaşların en çok şikayetçi oldukları konu, aidatlardı. Site aidatlarındaki aşırı fiyatlandırmaya karşı bazı yeni uygulamalara gidildi. Bunlardan biri de aidatların belirleneceği genel kurullar.

Yönetim planında tarih yoksa toplantılar yılın ilk ayında yapılmalı

Tesis Yöneticileri Konfederasyonu (TESKON) Genel Başkanı Yahya Sağır, genellikle aralık ve ocak aylarında düzenlenen genel kurullar öncesi, apartman ve site yönetimlerinin dikkat etmesi gereken konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Sağır, ana gayrimenkulün tapu sicilinde kayıtlı olan yönetim planında toplantı tarihlerinin belirlenmiş olabileceğini belirtti. Yönetim planında tarih bulunmaması durumunda ise olağan genel kurulun genellikle yılın ilk ayında toplandığını ifade etti.

"Hesapların doğruluğu için her şey eksiksiz hazırlanmalı"

Yahya Sağır, çoğu site, rezidans ve apartman yönetimlerinin genel kurul öncesinde ön çalışmalara başladığını vurgulayarak, şunları söyledi:

Bu süreçte kat malikleri, yönetim planını detaylı bir şekilde incelemelidir. Genel kurul tarihleri ve aidat paylaşımı gibi önemli kararlarda yönetim planı dikkate alınır. Olağan genel kurul toplantısı öncesinde, site yönetim planı mutlaka dikkatlice okunmalıdır. Eğer kat maliklerinin elinde yönetim planı yoksa, bu belgeyi yönetim kurullarından talep edebilir veya ana gayrimenkulün bağlı olduğu tapu müdürlüğünden temin edebilirler.

Sağır, site yönetimlerinin bu süreçte mali hesapları kontrol etmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Hesapların doğruluğunu sağlamak için faaliyet raporları, mali tablolar ve denetim raporları eksiksiz bir şekilde hazırlanmalıdır." dedi.

Genel başkan, yönetimlerin her yıl hesapları kapatıp, genel kurulda bu sonuçları mutlaka kat maliklerine sunmaları gerektiğine dikkat çekti.

"Kat maliklerine mali bilgiler verilmeli"

Yönetimlerin, kat maliklerinin veya onların temsilcilerinin siteyle ilgili mali tablolar konusunda bilgi sahibi olmalarının sağlaması gerektiğini aktaran Sağır, şu değerlendirmede bulundu:

Bu mali tablolar; banka, kasa ve stok hesapları, işletme projesinin yönetim planına uygunluğu, borçlandırmaların projeye uygunluğu, enerjiye ilişkin kullanımlar, faturaların karşılaştırılması, çalışanların birikmiş kıdem tazminatlarının hesaplanması ve SGK ödenmelerin yapılıp yapılmadığı gibi hususları içeriyor. Ayrıca genel kurullara yeni dönem işletme bütçesi de sunuluyor.

Sağır, site yönetimlerinin, genel kurul toplantılarına ilişkin çağrıda bulunması gerektiğini de bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu çağrıda toplantı tarihleri ve gündemin ne olduğunun yazılması gerekiyor. Kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda, kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı metni veya bir taahhütlü mektupla genel kurulun toplanacağı bildirilmeli.

Sağır, söz konusu çağrıyla birlikte mevcut dönem gelir-gider ve faaliyet raporu, denetim raporu, yeni dönem tahmini işletme projesinin de tebliğ edilmesi gerektiğini vurguladı.

Apartman ve sitelerin fazla bağımsız bölümden oluştuğuna, yüksek katlı ve çok bloklu yapılar haline geldiğini belirten Sağır,

Kat maliklerinin kendi özel ve iş yaşamları günümüzde çok yoğun bir hal almıştır. Genel kurul toplantılarına ilgileri de azalmıştır. Toplantıların kat maliklerini huzursuz etmeden verimli bir şekilde onların en az vaktini alacak şekilde tamamlanması doğru olacaktır. Genel kurul süreçleri kat malikleri için daha şeffaf ve anlaşılır hale getirilmeli.

ifadelerini kullandı.

"Toplantıda alınan kararlar katılmayanlara tebliğ edilmeli"

Sağır, genel kurul toplantısının tutanak ile kayıt altına alınması ve görüşülen maddelere itirazlar varsa bu kayıtların da düzgün tutulması gerektiğini belirterek, toplantıya katılmayan kat maliklerine, alınan kararlar ve kabul edilmiş yeni dönemin işletme projesinin tebliğ edilmesi gerektiğini de kaydetti.