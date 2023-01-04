Orta gelirin çok geniş bir kesim olduğuna dikkat çeken Altan Elmas, açıklanan 'Yeni Evim' projesinin konut edindirmeye yönelik yeni bir finansman modeli olduğunu belirtti.

Orta gelir düzeyindeki vatandaşlar için heyecanla beklenen 'Yeni Evim' konut projesinin detayları açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Projeyle birlikte ilk etapta 100 bin aile tamamı birinci el olan yeni evlerine kavuşacak.

16 Ocak itibarıyla başlayacak olan kampanyada alınacak konutun aylık taksiti hane halkı gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek.

Detayların açıklanmasının ardından, kampnayayla ilgili bir değerlendirme de Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas'tan geldi.

"İnsanlarımız enflasyon noktasında ciddi anlamda desteklendi"

Elmas'ın, ifadeleri şu şekilde;



"Biz STK'lar olarak bu sürece önemli katkılar verdik. Orta gelir seviyesindeki insanlarımız bir üzüntü içindeydi. Son 1 yılda konut fiyatlarında ciddi bir artış oldu. İnsanlarımız asgari ücret zamlarıyla enflasyon noktasında ciddi anlamda desteklenmiş oldu. Ama konut fiyatları enflasyonun çok üstünde, ciddi bir artış gerçekleştirdi. Birikmeli bir artıştı bu, geçen 3-4 yılın maliyetleri üst üste binerek böyle bir durum oldu.

KONUTDER Başkanı Altan Elmas, Yeni Evim kampanyasını değerlendirdi VİDEO



"Konut edindirmeye yönelik yeni bir finansman modeli"



Bunu, çok önemli bir kampanyayla 1 milyon arsa 500 bin konutla alt gelir grubuna Cumhurbaşkanımız açıkladı. Çok büyük bir hizmet ve imkan sunmuş oldu. Orta gelir çok geniş bir kesim. Bu insanların konutlara erişimi ciddi anlamda aksamıştı. Bu noktada yeni bir çalışma yapıldı. Bu yeni bir kampanya değil, konut edindirmeye yönelik yeni bir finansman modeli. Her yıl en azından 100 bin insanımızı konut sahibi edebilecek bir model inşa etmeye çalışmış olduk. Bu ön bir pilot çalışması.

"Faiz oranı 0,69 da çok büyük bir sübvansiyon"

Burada en büyük sıkıntı, insanlar aynı anda hem kira ödeyip hem konut taksiti ödeyemiyorlar. Taksit rakamları çok yükselmiş durumda. İlk 3 yılın çok önemli olduğuna kanaat getirdik. Biz sektör olarak bunun yüzde 5'ini karşılamayı kabul ettik. Bu da ilk yıl taksitlerinden düşecek.

Aynı zamanda hazinemiz de üstlenmiş oluyor. 2'nci ve 3'üncü yıl taksitleriyle beraber rakamlar verildi. Erişilebilir bir taksit oranına denk geliyor. 4'üncü yılda da insanlarımız konutlarını teslim almış oluyor. Kiradan kurtuluyor. Faiz oranı 0,69 da çok büyük bir sübvansiyon. Çok önemli bir imkan." ifadelerini kullandı.