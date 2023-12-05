Konutlarda fahiş fiyat artışı iç mimarlık hizmetlerini de etkiledi Konut fiyatları ve maliyetleri arttıkça iç mimarlık hizmet bedeli de birlikte yükseliyor.

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Konut piyasasında yaşanan afetler ve artan maliyetler nedeni ile sağlamlık, depreme dayanıklılık, daha düşük enerji harcaması gibi faktörler estetiğin önüne geçti.

Buna rağmen iç mimarlık hizmetleri faaliyetlerine devam ediyor.

Zorlaşan koşullar, yeni ihtiyaçlar, kullanılan malzemelerdeki fiyat artışı da iç mimarlık hizmetlerine yansıyor.

Mimar, iç mimar, planlamacı ve tasarımcıların gözdesi "Sürdürülebilir mimarlık" kavramı kendisine yeni nesil çözümler bularak ilerliyor.

İç mimarların gündemine giren yeni nesil projeler

İç mimarlığın ilgi alanlarına giren gayrimenkul yatırımları, ev dekorasyonu, ofis fit-out projeleri, otel projeleri, konut projeleri, karma kullanımlı yapılar, kamusal alan projeleri, kentsel tasarım ve restorasyon projeleri, fonksiyonlardaki mimari ve iç mimari projeler ve endüstriyel tasarım ürünlerini içeriyor.

Ana faaliyet alanları

Mimari tasarım yapanların ana faaliyet alanları ise şöyle sıralanıyor:

Klinik ve ofis iç mekanları ve yapıları, eğitim ve konut yapıları mimarisi...

Kamu binaları, mimari ve iç mimari projeler, endüstri yapıları...

Broadcast design, TV stüdyoları, havalimanı ve danışmanlık...

Otel, restoran, ticari alan ve mekan iç mekanları...

Mimari cephe camı üretimi, villa iç mekanları, restoranlar...

İnsan odaklı ve çevre dostu aydınlatma ürünleri ve sistemleri...

Kentsel planlama projeleri, kamusal alan tasarımları, yurt binaları, restorasyon...

Teknopark yapıları, kuluçka merkezleri, bilim ve teknoloji merkezleri projeleri...