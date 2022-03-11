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Konutlarda iç kapı çeşitlerinin özellikleri

Konutlarda iç kapı çeşitlerinin özellikleri

Dairede bulunan odaları birbirinden ayırmaya yarayan kapıların birçok çeşidi ve her bir çeşidinin farklı özelliği bulunuyor.