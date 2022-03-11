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    Konutlarda iç kapı çeşitlerinin özellikleri

    Dairede bulunan odaları birbirinden ayırmaya yarayan kapıların birçok çeşidi ve her bir çeşidinin farklı özelliği bulunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2022 - 10:42
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    Konutlarda iç kapı çeşitlerinin özellikleri

    Apartman dairelerinin dış kapıları kadar iç kısımdaki odaları tamamlayan oda kapıları da oldukça önemlidir.

    Konuta estetik görünüm katmasının yanı sıra mahremiyeti de koruma, yalıtım ve güvenlik açısından da güven sağlamaktadır.

    Malzeme kalitesi nedeniyle yüksek fiyatlara kadar çıkabilen iç kapıların birçok çeşidi ve özelliği bulunuyor.

    İÇ KAPI ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ

    Ahşap Kapı:

    • Masif görünüme sahiptir.
    • Yüzeyleri kaplanarak yapılır.
    • Ses yalıtımda yardımcıdır.
    • Pres yapıldıktan sonra cila işlemi yapılır ve kapı son halini alır.
    • Bakımı ve temizliği kolaydır.
    • Zarar gördüğünde kolayca tamir edilebilir.
    • Doğal malzemeden yapılır.

    Konutlarda iç kapı çeşitlerinin özellikleri #1

    Lake Kapı:

    • Oda veya ıslak hacim kapıları olarak kullanılır.
    • Montajı kolay ve ekonomik kapılardır.
    • Yüzeyler hava ile temas etmediğinden dolayı uzun ömürlüdürler.
    • Darbelere ve güneş ışınlarına karşı dayanımı iyidir.

    Konutlarda iç kapı çeşitlerinin özellikleri #2

    Laminat kapı:

    • Dayanıklı olma özellikleri ile ön plana çıkar.
    • Kabartma gibi modeller uygulanabilir.
    • İç kapılarla birlikte arzuya göre balkon kapısı olarak da tercih edilebilir.
    • Isı ve ses yalıtımı sağlar.

    Konutlarda iç kapı çeşitlerinin özellikleri #3


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