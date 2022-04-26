Konutta doğaya uyumlu projeler ön planda

Paris Upec Üniversitesi’nden 50 inşaat mühendisliği öğrencisi ve 4 akademisyen, Türkiye ve Fransa’daki inşaat yapı sistemini kıyaslamak amacıyla inceledi.

Türkiye'deki inşaatların konforlu olduğunu ülkemize gelen Fransız heyette onayladı.

Sektör temsilcilerine göre; Türkiye’de ve dünyada gayrimenkule yatırım yapmak isteyenler daha çok dayanıklı, güvenli, konforlu ve doğaya uyumlu projelere yöneliyor.

Fransa'daki yapı sistemlerini incelemek için Kuşadası'na geldiler

Örnek bir proje için,Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Upec Universitesi’nden 4 akademisyen ve inşaat mühendisliği bölümünden 50 öğrenci, Türkiye ve Fransa’daki yapı sistemlerini kıyaslamak amacıyla Kuşadası’na geldi.

İHA'nın haberine göre; Burada yapılan projeleri inceleyen akademisyenler ve öğrenciler, kullanılan kaliteli yapı malzemelerini ve inşaat tekniklerini görünce şaşkınlığını gizleyemediler.

"Eksikleri gidermek için çalışırken, artılarımızı daha da yükseltmek için çaba gösteriyoruz"

Projenin yürütücüsü firmanın yetkilisi İbrahim Meral, "Şantiyelerimizde standartların altında olabilecek imalatlar yapmıyoruz. İşimiz gereği Avrupa’da gezilerimiz oluyor. Orada yapılan inşaat sistemini yakından gözlemleme imkanımız oluyor. Eksiklerimizi ve artılarımızı görüyoruz. Eksikleri gidermek için çalışırken, artılarımızı da daha da yükseltmek için çaba gösteriyoruz. Kısa vadeli hedeflerimiz arasında müşterilerimize verdiğimiz taahhütlerimizi zamanında önce bitirmek var. Uzun vadeli olarak ise insanların yaşam standartlarını yükseltebilecek, farklı, doğaya uygun projeler yapmak." dedi.

"Çok profesyoneller"

Paris Upec Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Haci Kurkçu da Kuşadası’na ailecek geldiklerini ve yatırım yapmak istediklerini belirterek, "Yaptıkları işin Avrupa standartlarında olduğunu görünce burada daire aldım. Daha sonra inşaat mühendisliği bölümünde okuyan 50 üniversite öğrencimi, Fransa’daki yapı sistemi ile Türkiye’deki yapı sistemlerini kıyaslamak amacıyla 1 haftalığına buraya getirdim. İbrahim bey bize bu konuda çok yardımcı oldu. Kullanılan malzemeler ve inşaat teknikleri olarak çok profesyoneller. Bizim de burayı seçmemizin sebebi budur." diye konuştu.

Fransız akademisyenler öğrencilerle yapı sistemini inceledi

Paris Upec Üniversitesi’nden Türkiye’ye öğrencileriyle gelen akademisyenler Prof. Pascal Gillet, Prof. Michael Maschek ve Prof. Said Lefki ise Türkiye’de yapı sistemlerini görmenin kendileri açısından çok büyük bir deneyim olduğunu ve öğrencilere uygulamalı eğitim göstermelerinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.