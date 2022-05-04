Konutta dolandırılmamak için nelere dikkat edilmeli

Günümüzde çok sık yaşanan sorunlardan biri olan konut dolandırıcılığına karşı alınacak önlemleri, sektör temsilcileri sıraladı.

Son dönemde yükselen gayrimenkul fiyatları nedeniyle uygun fiyata ev alma hayali kuranlar arasında dolandırılma olayları artmaya devam ediyor.

Tüm birikimini ev alma hayaliyle dolandırıcılara kaptırmamak için bu dönemde çok daha dikkatli olunması gerekiyor.

"Fiyatlar artmaya devam edecek"

Türkiye genelinde gayrimenkul fiyatlarında artış yaşandığını belirten sektör temsilcilerinden Efe Bezci, "Son bir yılda Türkiye genelinde konut fiyatları yüzde 40-50 oranında yükseldi. İstanbul, Ankara, İzmir’de bu yüzde 100’e kadar çıktı. Öte yandan şu an maliyet fiyatlarındaki inanılmaz artış nedeniyle konut fiyatları ne yazık ki artmaya devam ediyor." dedi.

"Tuzağa düşürülüyorlar"

Artan gayrimenkul fiyatları nedeniyle dolandırılma olaylarının arttığını aktaran Bezci, "Piyasa fiyatının çok altında ev vaadiyle dolandırıcılık olayları da paralelinde yükseldi. Cazip fiyat hayali kuranlar bu kişilerin tuzağına düşüyor, elindekileri de kaybediyorlar. Her zaman olduğu gibi asıl bu zamanlarda kurumsal firmalara yönelmek gerekiyor. Kurumsal, marka değeri olan firmaların bu gibi olaylara karışması neredeyse mümkün değil. Proje konutların, teslim tarihi, teslim sonrası hizmetler, sosyal donatı alanları, güvenlik açısından birçok avantajı var." diye konuştu.

Hakkınızı arayın

Bezci, sözleşmede vadedilenler gerçekleşmediyse, ya da teslim süresi geciktiyse ev sahiplerinin hukuki yollara başvurmaları gerektiğine dikkat çekerek "Eğer projede size vadedilenler yapılmadıysa, yapılması konusunda bir adım atılmıyorsa dava açabilirsiniz. Mağduriyetiniz kanıtlandığında yaptırımı olacaktır. Mağdur kişi evin geç teslimi nedeniyle zararları için tazminat talep edebilir." ifadelerini kullandı.

Efe Bezci, ev, arsa satın alırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında ise şu bilgileri verdi: