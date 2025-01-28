Konutta ipotekli satışlar son 11 yılın gerisinde kaldı

AA

Konut satışları arttı ancak bu artışta ipotekli satışların payı azaldı.

Türkiye genelinde geçen yıl yapılan ipotekli konut satışları, verilerin açıklanmaya başlandığı 2013'ten bu yana hem oran hem de adet olarak en düşük düzeyde kaldı.

Uzmanlara göre krediye erişimde sorun yaşanmasa kontu satış adetleri daha da artacaktı.

Geçen yıl kredilerdeki sıkılaşma nedeniyle birçok vatandaş konut talebini erteledi. bu nedenle uzmanlara göre, faiz indirimleri sonrası bu talep de harekete geçecek.

İPOTEKLİ SATIŞLAR EN FAZLA 2020'DE GÖRÜLDÜ

Türkiye genelinde adet bazında en yüksek ipotekli konut satışı, 573 bin 337 ile 2020'de görüldü.

Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı ve sokağa çıkma yasağı gibi önlemlerin alındığı 2020 yılının Haziran ayında, kamu bankalarınca başlatılan düşük faiz oranları yüksek satış adetlerinde etkili oldu. Söz konusu dönemde konut kredisi oranları birinci elde yüzde 0,64'e, ikinci elde ise yüzde 0,74'e çekilmiş ve bu sayede 2020'de tüm zamanların yıllık rekoru kırılmıştı.

"FAİZ ORANLARINDA YÜKSEKLİK VE KREDİYE ERİŞİMDE SORUN YAŞANIYOR"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan da ipotekli satışların 2024'te en düşük seviyeyi gördüğünü belirterek, bunda hem faiz oranlarındaki yüksekliğin hem de krediye erişimdeki sorunların başı çektiğini söyledi.

"İPOTEKLİ SATIŞLARDA ARTIŞ OLACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Son iki ayda TCMB'nin faiz indirmeye başlamasının önemli bir gelişme olduğunu dile getiren Akdoğan, "Bu yıl konut kredilerine erişimin kolaylaşması ve faiz oranlarındaki düşüş nedeniyle ipotekli satış sayısında artış olacağını öngörüyoruz." şeklinde konuştu.



