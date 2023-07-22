Konyaaltı'nda 409 arsa satışa çıkarılıyor Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Antalya Konyaaltı'nda 409 arsayı satışa çıkardığını duyurdu. Açık artırmanın zamanı ve şartları hakkında bilgi verildi.

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DHA

Konut yapmak için gereken arsaların ihaleleri düzenlenmeye devam ediliyor.

Antalya Konyaaltı'nda 409 konut arsası, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 31 Temmuz tarihinde açık artırma ile satışa sunuluyor.

Antalya'nın en gözde merkezlerinden biri olan Konyaaltı'nın yüksek tepelerinden Çağlarca'da yayla havasını yaşamak, rahat nefes isteyenler için Bakanlık, hem yatırım fırsatı hem de kendi konutunu inşa etme fırsatı sundu.

Arsalar yüzde 40 peşinat, 24 ay vade imkanıyla satışa sunuluyor.

KDV ve tapu masrafından muaf

Ayrıca arsaların KDV ve tapu masrafından muaf olması da kendi evini yapmak isteyen yatırımcıya kolaylık sağlıyor.

Konut arsaları 500 bin liradan başlıyor

Yatırım için sunulan Antalya Konyaaltı ve Çağlarca'da 500 bin Türk Lirası'ndan başlayan farklı metrekarelerdeki konut arsalarında, peşin ödemelerde de yüzde 20 indirim yapıldı.

Açık artırmanın tarihi:

31 Temmuz tarihinde saat 10.30'da Antalya Kepez ve Ankara'da düzenlenecek açık artırmaya çevrim içi katılım imkanı var.

"Çağlarca'daki her bölge talep görüyor"

Ekonomist Emrah Kaya, açıklanan arazi ve şartlarla ilgili şöyle konuştu:

Çağlarca ile ilgili bugüne kadar sektör çalışanı arkadaşlarımızla değerlendirme yaptığımızda Çağlarca'da genel olarak Antalya'nın küçük bir İsviçre'si havası vardır. Denizden 800 metre yükseklikte, şehir merkezine 45 dakika uzaklıktadır. Şehre en yakın, inci tanesi diyebileceğimiz noktalardan biridir. Bölgede şu ana kadar yaklaşık 2 bin civarında parsel söz konusu. Her birinin değeri kendine göre farklı fakat şu anda Çağlarca'daki her bölge talep görmekte, insanlar oralarda müstakil evlerini yaparak yaşam kurmaktalar.

"Önemli bir fırsat"