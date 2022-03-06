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    Konya'da Yeni Sanayi Sitesi çalışmaları sürüyor

    TOKİ tarafından arsa tahsisi yapılan Yeni Sanayi Sitesi hızla yükseliyor.
    • İHA
    • 06.03.2022 - 12:53
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    Konya'da Yeni Sanayi Sitesi çalışmaları sürüyor

    Konya'ya yeni bir soluk katacağı düşünülen 'Yeni Sanayi Sitesi' projesi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ortak yürüttüğü projenin şehre yeni bir soluk getireceği düşünülüyor.

    Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) desteğiyle yapılan proje kapsamında Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

    "2 BİN 690 SANAYİ VE 134 TİCARİ DÜKKANDAN OLUŞUYOR"

    Şehir merkezinin çehresini değiştirecek çalışmalardan birisinin de Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin yeni yerine taşınması olduğunu kaydeden Altay, “Yeni Sanayi Sitemizin inşaatı TOKİ tarafından Aslım Caddesi bölgesinde süratle devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak arsa tahsisini yaptığımız proje, dört etapta 2 bin 690 sanayi ve 134 ticari dükkandan oluşuyor.

    Proje tamamlandığında esnafımız altyapısı ve üstyapısıyla Konya’mıza yakışır modern bir sanayi sitesinde hizmet üretecek. Taşınma süreci sonrası şehir merkezindeki kirli görüntü ortadan kalkacak, şehrin çehresi değişecek. Yatırım bedeli 1 milyar 200 milyon olan bu önemli projeyi 2023 yılına kadar bitirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

    Konya da Yeni Sanayi Sitesi çalışmaları sürüyor #1

    TEŞEKKÜR ETTİ

    Altay, Konya’nın yarınlarında önemli bir yer tutacak yatırımın Konya’ya kazandırılmasını sağlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı Ömer Bulut’a teşekkür etti.

    Konya da Yeni Sanayi Sitesi çalışmaları sürüyor #2


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