Küçük mutfakları kullanışlı hale getirme yöntemleri

Son yıllarda yapılan yeni binaların birçoğunda mutfak bölümüne küçük metrekare payı düşüyor.

Özellikle kadınların en sık vakit geçirdiği alan olan mutfaklar, küçük ve plansız olduğunda kullanımı zor olabiliyor.

Yeni binaların birçoğunda mutfak bölümü oldukça küçük yapılırken, kullanışlı hale getirmek ve geniş göstermenin yolları bulunuyor.

Tezgah alanı, dolap içleri ve dolap sayısının dar ve küçük olmasıyla çareyi ek dolap alarak evin başka bir bölümüne eşya taşıyanlar için trend olan fikirler ön plana çıkıyor.

KÜÇÜK MUTFAK NASIL KULLANIŞLI HALE GETİRİLİR?

İşlevsel mobilyalar: Ev sahipleri mutfak alanlarında en çok yemek masası tercih ediyor. Sınırlı alana sahip olanlar için duvara monte edilen masalar oldukça kullanışlı. Yemek ve çay keyfinin ardından masayı kapatmak da mümkün. Bu şekilde masanın etrafında ise ağır ve geniş sandalyelerin yanı sıra minimal tabureler tercih edilebilir.

Duvar dolapları: Küçük ve dar mutfakların en büyük sorunlarından biri de yeteri kadar dolap bulunmaması. Kalan eşyaların televizyon ünitelerine yerleştirilmesi birçok insanı rahatsız edebiliyor. Bu durumda zemindeki alanı daha fazla daraltmadan duvar dolapları yapılabilir ve raf sistemleri ile daha kullanışlı hale getirilebilir.

Sürgülü kapı: Dar olan mutfaklarda çoğunlukla her eşya için sıkıştırılabilir alanlar aranıyor. Açılabilir kapılar, eşyalara zarar verirken yer de kaplayabiliyor. Bu durumun önüne geçebilmek için sürgülü kapılar daha ferah ve yer kaplamayan bir imkan sunuyor.

Duvar rengi ve fayans seçimi: Koyu ve göz alıcı renklerin olduğu mutfak duvarlarıyla birlikte, koyu ve desenli fayanslar küçük mutfaklarda oldukça göz yorucu olabiliyor. Mutfaklar evin her alanından daha aydınlatıcı olmalıdır. Açık renk duvar boyaları ve modern fayans seçimi dar mutfakları daha geniş göstermeye yardımcı olacaktır.

Tezgah: Yemek yaparken, bulaşık yıkarken, masayı toplarken, eşya yerleştirirken yeterli alana sehip olunmaması ev sahiplerinin en büyük sorunlarından biri olabiliyor. Bu durumun önüne geçebilmek için 'ada mutfak' şeklinde tezgah yaptırmak alan açmakla birlikte modern bir görüntü sunacaktır.