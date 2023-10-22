Kuşadası’nda inşaat yasaklarına uymayanlar ceza aldı Aydın'ın turizm ilçesi Kuşadası'nda inşaat yasaklarına uymayan firmalar cezalandırıldı.

İHA

Kuşadası’nda 15 Mayıs’ta başlayan inşaat yasağı, 15 Ekim itibarıyla sona erdi.

Kuşadası'nda uygulanan inşaat yasağı süresince kurallara uymayan firmalara göz açtırılmadı.

Yasak boyunca yapılan denetimlerde 498 firma hakkında tutanak tutuldu.

Öte yandan inşaat yasağının kalkmasıyla ruhsatsız inşaat yapan ve inşaat sahalarına ruhsat tabelası asmayan firmalara yönelik yapılan denetimler artırdı.

2,8 milyon TL para cezası

Haklarında tutanak tutulan 498 firmaya, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32 ve 36’ıncı maddeleri uyarınca toplam 2 milyon 855 bin 498 TL para cezası kesildi.

Beton dökme saatleri belirlendi

Kuşadası'nda alınan karara göre, inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler hafta içi 09.00-22.00, cumartesi günleriyse 10.00-18.00 saatleri arasında beton dökme ve inşaat faaliyetlerini gerçekleştirebilecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)