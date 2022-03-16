Kütahya'ya bin 453 konutluk yeni mahalle kazandırıldı

Hilal Kent Mahallesi bölgenin 67'nci mahallesi oldu.

2 Haziran 2021 tarihinde kurulan Kütahya'nın 67'nci Hilal Kent Mahallesi, bölge halkının gözdesi oldu.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, mahalle halkını ziyaret etti.

Başkan Işık, 450 milyon TL’ye mal olan 1453 Konutları'nın mahalleye dönüşmesi ile atıl bir yatırım olmaktan çıkartıldığını ifade etti.

"2 YIL ÖDEMESİZ, 3 YIL GERİ ÖDEMELİ"

1453 Konutları'nın bir önceki dönemde 280 milyon 820 bin TL ihale bedeli ile 2016 yılında ihale edildiğini ifade eden Başkan Işık, “1453 Konutları, 2019 mahalli idareler seçimlerini müteakip, yaklaşık yüzde 90 seviyesinde tamamlanmış olarak devir aldığımız bir projeydi. Ancak bu yaklaşık 281 milyon liralık kredi 2 yıl ödemesiz, 3 yıl da geri ödemeli olarak alınıp, geri ödemelerinin de 2019 haziran ayından itibaren başlayıp 2022 yılı haziran ayında bitecek şekilde, 3 yılda toplam faizi ile birlikte 450 milyon maliyetli bir konut projesiydi” şeklinde konuştu.





"MAHALLEMİZE HAYIRLI OLSUN"

1453 Konutları'nın hak sahipleri olarak nitelendirilen, riskli alan ilan edilen ve dönüşümüne karar verilen Vefa, Sultanbağı ve Osmangazi mahallelerindeki vatandaşlara verilmesi konusunda ciddi mesailerin harcandığını ifade eden Işık, “Hemşehrilerimiz bize inandı, güvendi. Bine yakın vatandaşımızın eski konutlarını alarak, buradaki yeni konutlarla gönüllülük esasına göre takas ederek kendilerine verdik. Geri kalan konutlarımızı TOKİ aracılığı ile ve diğer satış yolları ile değerlendirmek için çalışıyoruz. Yaklaşık 450 milyon TL’ye Kütahya Belediyesi'ne mal olan ve şu ana kadar yüzde 96 ödemesi yapılan bir projenin mahalleye dönüşerek vatandaşlarımızın hizmetine sunulmasından memnunuz.

Aksi takdirde hemşehrilerimiz bize inanıp güvenip kendi yerlerini bırakarak buralara gelmeselerdi, 450 milyon TL’yi ödemiş ama hiç kimseyi sahiplendirememiş ölü bir proje olarak kalacaktı. Burada ikamet eden hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni mahallemiz bir kez daha hayırlı olsun” diye konuştu.

