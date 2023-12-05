Malatya'da deprem konutlarında sona gelindi: 59 köy evi teslim edilecek 6 Şubat'ta yaşanan depremlerle sarsılan Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde köy tipi afet evleri teslime hazırlanıyor. Yıl bitmeden 59 konutta yaşam başlayacak.

AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 10 ay geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki afetlerde olduğu gibi bu afette de konutların 1 yıl gibi kısa sürede teslim edilmesi yönünde söz verdi.

Ardından çalışmalar hız kesmeden başladı ve kent merkezlerinde olduğu gibi kırsal alanlarda da çalışmalar yürütüldü.

Bakanlık koordinesinde TOKİ çalışmalarını sürdürüyor

Afetten etkilenen kentlerden biri de Malatya.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) kalıcı konut inşa çalışmaları kent genelinde sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konutların güvenli şekilde inşa edildiğini vurguladı.

Yaşam yıl bitmeden başlayacak

Depreme dayanıklı inşa edilen konutlarda yaşam yakında başlayacak. Yıl bitmeden ve tam 1 yıl olmadan konutların teslim edilmesi bekleniyor.

Doğanşehir ilçesinde kırsalda yaşayan hak sahipleri için 3 bin 587 köy tipi afet evi yapılacak.

59 konut teslim edilecek

Bu evlerden 2 bin 427'sinin ihalesinin gerçekleştirildiği ilçede, bin 160 evin de yapımı sürüyor.

Konutların önemli bölümünde kaba inşaatlar tamamlandı. Bu kapsamda Altıntop Mahallesi'ndeki 59 konutun yakın zamanda hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)