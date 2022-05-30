Malatya'daki kentsel dönüşüm projesi belediye tarafından incelendi

Yeşilyurt ilçesinde bulunan Turgut Özal Mahallesi'ne 168 daire ve 10 dükkânın yer alacağı, depreme dayanıklı binalar inşa edilecek.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Proje alanındaki 168 daire ve 10 dükkânın yer alacağı binalar, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar tarafından incelendi.

Yetkililerden bilgi alan Çınar, vatandaşlara taahhüt ettikleri bir vaadi daha yerine getirmek için titiz ve planlı çalıştıklarını söyledi.

"Depreme dayanıklı binalar yapılacak"

Turgut Özal Mahallesi'ndeki depreme dayanıksız binaların yerlerine kaliteli ve nitelikli bir yaşam alanı inşa edeceklerini belirten Çınar, "Malatya’nın birinci derece deprem kuşağında yer alması nedeniyle ilçemizde ki depreme dayanıklı, sağlam ve güvenilir yaşam alanlarımızın sayısını hızla artırmaktayız. 2019 Yılı Mahalli İdareler Seçimlerindeki 45 vaadimiz arasında yer verdiğimiz Turgut Özal Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projemizdeki binaların yapımı planlandığı gib, ilerliyor. Bugüne kadar gerçeğe dönüştürdüğümüz diğer tüm vaatlerimiz gibi burada yaşayan hemşehrilerimize sözünü verdiğimiz binaları da tamamlayarak bir sözümüzü daha hayata geçirmiş olacağız.

"Yeşilyurt’un gelişen yüzüne ayrı bir zenginlik katacak"



Yeşilyurt’un gelişen yüzüne ayrı bir zenginlik katacak şekilde hizmete sunacağımız buradaki kentsel dönüşüm projemiz, belediyemizin en önemli yatırımlarından bir tanesidir. 24 Ocak 2020 yılındaki deprem felaketinden sonra depreme dayanıksız olduğu tespit edilen buradaki binaların yerlerine deprem yönetmeliğine uygun, sağlam ve kaliteli binalar inşa ederek vatandaşlarımızın güvenli ve huzurlu alanlara taşımış olacağız. Konut projelerine örnek gösterilecek, ilçemizdeki yaşam seviyesini artıracak mimari yapıya, donanıma ve tasarıma sahip bir şekilde hizmete sunacağımız buradaki yeni yaşam alanlarımızla birlikte bu bölgemizin planlı gelişimine de katkı sunmuş olacağız. Güvenilir ve sağlam binalarıyla, yeşil alanları ve aydınlatmalarıyla, spor alanları ve sosyal donatılarıyla dikkat çekici özelliklere sahip farklı bir projeyi daha bugünden geleceğe emanet etmiş olacağız. İnşaat alanında ki çalışmalar planlı bir şekilde ilerlerken bir yandan demir, donatı ve kalıp işleri diğer taraftan sıva ve tesisat gibi imalatlar yapılıyor. Saha çalışmalarını özveriyle yürüten personellerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.